UZNEMIRUJUĆI POZIV BIVŠE DEVOJKE LUKE LAZUKIĆA: Reči koje su uplašile sestru Nataše Bekvalac - odmah joj PRENELA SVE

Nataši Bekvalac, još dok se zabavljala s Lukom Lazukićem, sa svih strana stizala su upozorenja da ga se kloni jer je nasilnik koji maltretira žene. Ona je toliko bila zaljubljena da je sve te priče odbacila i udala se za njega. Sada, nakon što je podigla krivičnu prijavu protiv Lazukića za porodično nasilje, duboko se kaje što ih nije slušala.



Jedna od onih koji su pokušali da pevačici otvore oči bila je i devojka s kojom je njen suprug, od koga se razvodi nakon sedam meseci braka, bio u vezi pre dve godine, saznaje Kurir.

Žena čije je ime poznato redakciji, a koja ne želi da se izlaže javnosti zbog svoje bezbednosti, čim je iz medija saznala da je Bekvalčeva u vezi s njenim bivšim, na sve načine je pokušavala da dođe do nje i ispriča joj svoje loše iskustvo s Lazukićem. Ona je uspela da dođe do broja Natašine mlađe sestre Kristine pa ju je pozvala sa željom da upozori Natašu šta može da joj se desi.



"Lukina bivša devojka je do detalja objasnila Kristini kroz kakva je poniženja prolazila tokom pola godine zabavljanja s njim. Upozorila je da je Lazukić sklon psihičkom maltretiranju i manipulacijama, ispričala je da ju je često u društvu psovao i vređao. Takođe, ona je Kristini posebno skrenula pažnju na to da Luka potpuno izgubi kompas kad popije alkohol, da tada postane još grublji i da je ona raskinula s njim jer se plašila da će na kraju dobiti batine od njega. Zato je rekla da prenese Nataši da ga se kloni i tako sačuva živu glavu", navodi naš izvor i dodaje:



"Sve ovo veoma je uplašilo Kristinu, koja je odmah pričala s Natašom. Prenela joj je od reči do reči šta je Lazukićeva bivša devojka kazala. Pevačica je donekle bila zabrinuta zbog onog što je čula, ali nije htela da poveruje u to, tvrdeći da je Luka predivan i pažljiv prema njoj. Toliko je bila zaslepljena ljubavlju koju je osećala prema njemu, a i verovala je da i on nju voli. Sad se kaje što je nije poslušala, jer bi izbegla sve ovo što joj se dogodilo pre deset dana", završava naš izvor.

Ovu informaciju su nam potvrdili u Natašinom PR timu:



"Tačno je da je Kristina dobila poziv od Lukine nekadašnje devojke dok se on zabavljao s Natašom. Ona je želela da je upozori, pa je Kristini ispričala svoje iskustvo i to kroz šta je sve prošla dok je bila u vezi s Lazukićem. Detalji su toliko strašni da je besmisleno iznositi ih u javnost u trenutku kad Nataša prolazi kroz težak period zbog nasilja u porodici. S obzirom na to da ona svim stvarima pristupa iz emocije, saslušala je ono što joj je sestra Kristina prenela, ali tome nije davala značaj jer je njoj bila važna ljubav koju oseća prema Luki".

foto: Kurir

(Lj. Stanišić, I. Ercegovčević / Foto: Stefan Jokić)

Počinje borba Prvi susret Nataše i Luke Bekvalčeva i Lazukić imali su priliku da se sretnu prvi put nakon incidenta koji se dogodio pre deset dana. Bili su saslušani po pevačicinoj prijavi da ju je suprug brutalno pretukao. Njih dvoje su odvojeno davali iskaze u Prvom osnovnom tužilaštvu o nasilju koje se dogodilo pre deset dana, a osim njih biće saslušana i dadilja, koja će izjavu dati u svojstvu svedoka. Prvi pred tužioca izašao je Lazukić u deset časova, pola sata kasnije Nataša, dok je bebisiterka iskaz dala u 11 sati. Inače, Lazukiću je na snazi zabrana prilaska pevačici od 30 dana.

Kurir

Autor: Ljiljana Stanišić , Ivan Ercegovčević , Foto: Stefan Jokić