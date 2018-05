SIGURNA SAM DA ME MUŽ VOLI! Kija pred svima progovorila o EMOCIJAMA, a onda je Sloba izdao Lunu koja je POBESNELA (VIDEO)

Od kada je Sloba Radanović proslavio godišnjicu braka sa suprugom Kijom u hotelu van "Zadruge", on i Luna se svakodnevno svađaju, dok je, s druge strane, Kristina uverena da je muž i dalje voli.

Kija je na samom početku emisije otkrila da se oseća jako dobro naročito zbog toga što se kraj rijalitija bliži i što će uskoro rešiti svoj odnos sa suprugom.

"Ljubav. To me tera na akcije posle svađe, to je brak. Ja bih volela da nije tako i da bi trebalo to da presečem. Sve će se znati kada izađemo odavde za 10 dana, šta i kako. Ono što mene vraća nakon svađa jeste ljubav. To nije zaljubljenost, ljubav je kada vidiš mane i loše strane svog partnera a opet si tu za njega. Jednostavno, volim ga i to je to, ljubav prema mužu", rekla je Kristina potpuno otvoreno.

Sloba Radanović odgovarajući na novinarska pitanja, govorio o problemima koje ima sa Lunom. On je tom prilikom, iako mnogi nisu očekivali takav odgovor, iskreno rekao da smatra da je Đoganijeva pokazala daleko manje razumevanja od Kije.

- Mislim da je Luna pokazala manje razumevanja. Osam i po meseci nisam imao mrlju u našoj vezi, držao sam je kao malo vode na dlanu, i ta jedna situacija je presudila. Ona mi je govorila da me razume, ali tek sad vidim da me nije razumela. Ja sam povredio Kristinu i sve sam uradio da budem sa Lunom - rekao je Sloba i dodao:

- Mislim da Kristina nema mržnju ni prema Luni ni prema meni. Nema ni Luna mržnju, ali mi je zamerila za tu jednu situaciju. Luna je pokazala manjak tolerancije prema meni, ne daje mi priliku da se iskupim. Teško je preći preko toga što je ona rekla da joj se gadim i da sam joj uništio život. Ja sam prvenstveno sebi uništio život. Mislim da je ono što sam uradio na početku mnogo teže nego ono što sam uradio sada - rekao je Sloba, dok je Luna vidno pobesnela na ove njegove reči, pa mu je sve vreme dobacivala.Njih dvoje u jednom trenutku su se posvađali.

- I onda si se is*išao po meni - prebacila mu je Luna, koja je dodala da i dalje stoji pri svojim rečima da joj se Sloba gadi, kako je rekla u više navrata poslednjih dana.

