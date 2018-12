SNEŽANA ĐURIŠIĆ JE GODINAMA U ŽIRIJU ZG: Sad prvi put progovorila o pevanju Jelene Karleuše, a kad mala o skandala čuje, LOMLJAVA U STUDIJU ZAGARANTOVANA

Snežana Đurišić već nekoliko meseci uživa u vezi s poznatim ginekologom Vanjom Miloševićem, a u razgovoru za pevačica je otkrila da li namerava ponovo da stane na ludi kamen, čime ju je partner osvojio, ali i kako planira da provede novogodišnje praznike.

- Zimu mnogo volim i svaki slobodan trenutak se trudim da provodim na skijalištu. Oboje volimo da skijamo i čim prođe Nova godina, s Vanjom idem na planinu. Prvo ćemo da budemo u Austriji, pa ćemo malo da svratimo do Italije, a onda idemo na naš Kopaonik, jer se tamo uvek najbolje provedemo. Vanja i ja delimo istu strast prema skijanju, to nas je još više zbližilo - rekla je pevačica i otkrila da li bi ponovo stala na ludi kamen.

- Mnogi me pitaju o udaji, jer ljudi vide da se Vanja i ja odlično slažemo i da sam veoma srećna s njim. Međutim, bila sam u braku 36 godina, imala sam taj čuveni papir, a sada, u ovim godinama, brak mi ne treba. Lepo živim s Vanjom, pored njega se osećam kao devojka. Brak i papir treba da budu bitni mladima ljudima, jer deca ne treba da se rađaju u vanbračnim zajednicama - kaže pevačica, koja je, već pet godina u žiriju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Osim talentovanih kandidata, publici je interesantan i toplo-hladni odnos koji pevačica ima s koleginicom Jelenom Karleušom.

- Jelenu znam otkad je bila beba i mnogo je volim, pa verovatno zbog toga ljude interesuje da li su naše svađe stvarne. Ništa nije režirano, jer na snimanjima često dolazi do sukoba mišljenja, a ja neću da ćutim. Zbog takvih situacija izgleda kao da se nas dve koljemo, ali to nije istina. Naši stavovi se razlikuju i drugačije reagujemo. Ona brže plane i oštra je na jeziku, a ja to radim na drugačiji način. Uprkos svemu tome, ja nju veoma poštujem i volim. Karleuša nije loša pevačica i vrlo rado bih snimala duet s njom. Dobro se uklapam u sve žanrove i mislim da bih to odlično iznela - rekla je Snežana i osvrnula se na žestoke i česte Karleušine svađe s Violetom Viki Miljković.

foto: Marina Lopičić

- U poslednje vreme svi žale Viki, a ja to nikada nisam radila. U našem mentalitetu je da uvek nekoga saželjavamo i štitimo kada je napadnut. Viki ima jezik i ume da se brani sama, ona Jeleni nikada nije ostala dužna. Ume žestoko da joj uzvrati - kroz smeh nam je otkrila kraljica narodne muzike.

foto: Printscreen

Kurir.rs

