IMALA SAM SREĆE DA ME BOG POGLEDA! Snežana Đurišić otkrila kako je izdržala sve nedaće koje su je snašle: Mislila sam da to NIJE NORMALNO, a na kraju TO ME JE IZVUKLO!

Snežana Đurišić prošla je kroz izuzetno bolan životni period nakon iznenadne smrti voljenog supruga. Kako ističe, nije verovala da će opet voleti, ali svakako, ljubav je i te kako priželjkivala.

"Nikad ne reci nikad. Uvek sam bila otvorena ali isključivo za ljubav, nikakva druga kombinacija me nije interesovala u to neko vreme koje je došlo posle odlaska mog muža sa ovog sveta. Priželjkivala sam da mi se desi ljubav, da nekog volim, nisam verovala da će se to dogoditi, ali hvala Bogu dogodilo se", priznala je u emisiji "Magazin In", pa nastavila: "Mogu samo da posavetujem da se nikad ne kaže nikad. Ja sam neko ko je folirao da nemam ništa protiv toga da žena bude starija od muškarca. Mislila sam da to nije normalno. Meni se desilo upravo to. Moj partner je pet godina mlađi i u našoj vezi je on taj koji je zreliji. Ta neka granica je bezveze, naravno ne treba preterivati, ali je najvažnije da se razumeju, da se poštuju i da su tolerantni. Ja sam srećna što nisam sama, već više od godinu i po dana sam u emotivnoj vezi koja me potpuno privatno i emotivno ispunjava i daje mi vetar u leđa da izdržim sve nedaće koje su me snašle", kaže Snežana.

Sada, ističe da je žena koja ima sve što joj treba.

"Ja sam žena koja je potpuno ostvarena u svim segmentima tog materijalnog. Nisam milijarderka, ali mi je dovoljno svega toga što imam. A onda mi se posle svega dogodila ljubav, idealnije ne postoji. Sve ono što podleže reči materijalno je kratkog daha i to ne može da opstane. U sve u šta čovek ulazi radi materijalnog radi interesa koji nije ljubav, ne može da opstane, to tvrdim. Ako imaš sreće da te Bog pogleda desi ti se ljubav", zaključuje ona.

