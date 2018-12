OGLASIO SE ZERININ BIVŠI MUŽ POSLE JEZOVE PRIČE O SILOVANJU: Ona je u ovom rijalitiju sve rekla o sebi!

Zerina Hećo danima je u nervnom rastrojstvu nakon što je Aleksandra Subotić otkrila da je Zerina bila silovana, a sada se oglasio i njen bivši muž koji je prokomentarisao ovu situaciju.

Zerina je u rijalitiju ispričala da ju je nekadašnji partner, sa kojim je bila pre bivšeg supruga, fizički zlostavljao, a zatim silovao.

- Nije mi na tu temu ništa htela reći, ali sam čuo za tog njenog bivšeg dečka, da se tu nešto dešavalo. Ja bih voleo da to nije tako jer Sara to ne zaslužuje, to me pogađa. Šta će biti sutra i kako će Sara sve da proživljava ja ne znam, da bude u ćošku u školi i da joj se deca rugaju, ne bih voleo to - rekao je Zerinin bivši muž Rusmir Hećo, misleći na njihovu naslednicu Saru.

- Ona je u ovom rijalitiju sve rekla o sebi. Ja svoje dete ne bih ostavio ni zbog jednog rijalitija. Ovo je treći rijaliti - rekao je on.

foto: Printscreen

Rusmir trenutno zajedno sa Zerininom majkom brine o njihovoj ćerki Sari.

- U suštini trudimo se da sve zajedno organizujemo - završio je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Srbijadanas/Foto Printscreen

