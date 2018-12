ZERINA PRVO PADNE U TRANS, PLAČE I SLAMA SE, PA ODE DA IGRA: Čolak jezivo osuo po bivšoj devojci, a Hećova preti PORUKAMA koje je Bane slao njenoj majci!

Bane Čolak je video snimak na kom njegova bivša devojka Zerina Hećo priča o njemu, a Luna Đogani ga naziva psihopatom.

Čolaku se to nikako nije svidelo, pa je osuo po Zerini, za koju misli da se folira.

"Ona prvo padne trans, to su nagle promene, ja to nisam hteo da vidim. Ona kada su klipovi pravi se da ju je sramota, plače, nije joj dobro, čim se završi rasprava, ode da igra i smeje se. Juče sam kulirao sam u WC, a ona je došla i prva počela da priča sa mnom. Ispao sam bolesni psihopata, a ona jadna žena. Nigde se ne vidi gde me je šamarala i govorila da će mi se krvi napiti, pominju se samo moje gluposti", rekao je Bane, a Zerina ga je odmah prekinula:

foto: Printscreen

"Od sada ću te pregaziti kada budeš crkavao. Biće me baš briga kako se osećaš. Ja ću poruke koje si slao mojoj majci da objavim. Nisam bila spremna da uđem u rijaliti, a on me molio, razgovarao sa mojom majkom. Žao mi je što moram majku da mešam, ali dečko koristi priču da sam ja želela da budem ovde. Ja sam na početku kada je bio veliki konflikt odvojila krevete, on je bio dobar sa osobama koje su sa mnom loše."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir