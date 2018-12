ZERINA NAPALA SALETA, KRUNIĆEVA LAVOVSKI ODBRANILA DEČKA: Nemoj da nam se mešaš u vezu! (VIDEO)

Zerina Hećo oseća se loše već danima. Kako se stvar sa Banetom Čolakom stišala, nastavila je svađom sa Aleksandrom Subotić. Pale su teške reči, ali i fizički obračuni, a sada joj je na put stao Sale Tru, koga je napala da isporišćava njenu drugaricu Jelenu Krunić.

"Ja imam pravo da pričam šta god hoću, kad hoću. Kad si pričao ovde da si je je*ao, tad ti je bila ok. Jelena pere veš, skuplja pare, a on samo puši cigare. Pljuvao si je na sva usta. To si zaboravio. Kad radiš nešto loše mojoj drugarici onda me boli ku*ac. Nemaš osećaja, to je problem, da joj napraviš nudle a jedeš 50 puta dnevno", vikala je Zerina.

"Šta je problem? Jedi go*na. Pu*i ku*ac, degeneriku jedan! Ti si problem! Tebe boli ku*ac šta ja sa njom radim!", uzvratio joj je oštro Sale.

Bivša devojka Baneta Čolaka nije očekivala da će Jelena stati na Saletovu stranu, pa su se tako dve drugarice žestoko posvađale:

"On sve pare potroši na cigare i onda je tebi na grbači. Ja izmišljam nešto, ti misliš da sam ja luda. Ti si se uvredila zato što sam to rekla", pričala je Zerina.

"To su moje pare. Šta je problem? Koga boli kurac, šta pričaš ti? Nemoj da nam se mešaš u vezu!", odgovorila joj je Jelena, dok je Sale sve slušao i dovikivao da nije kriv.

