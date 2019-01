SPREMAN NA SVE DA JE ZAVEDE! VRANJEŠ POTROŠIO 20.000 € NA KARLEUŠU: Uzeo najbolji separe, potegao veze, SNIMAO JE TELEFONOM, naručivao samo najskuplje...

Ognjen Vranješ sredinom novembra provodio se na nastupu Jelene Karleuše u Diseldorfu i potrošio čak 20.000 evra, saznaje Kurir.

Fudbaler Anderlehta i bosanski reprezentativac čim je saznao da će pevačica, za kojom je odlepio, pevati u jednoj diskoteci u tom nemačkom gradu, potegao je sve moguće veze kako bi mu se u klubu obezbedio najbolji separe, odakle je imao savršen pogled na binu.

- Vranješ se prvom prilikom kada je bio slobodan uklopio s Jeleninim nastupom u Diseldorfu, taj njen koncert nije želeo da propusti. Preko prijatelja je obezbedio dobro mesto u diskoteci, gde se i pojavio sa društvom. Želeo je samo da ga Jelena primeti i da ispadne džek. Poručivao je skupocena pića i nazdravljao. Ceh je iznosio oko 20.000 evra, koji je on bez pogovora platio. Bilo mu je bitno samo da se dobro provede, a još bitnije da bude blizu Jelene i da ga ona vidi. Nismo sigurni da li ga je Karleuša primetila jer je bila velika gužva - otkriva naš izvor i dodaje da je fudbaler tražio da maksimalno bude zaštićen.

- Kada su zvali da najave da će Ognjen doći, traženi su i posebni uslovi. S obzirom na to da je menadžerima kluba rečeno ko je njihov gost i kakve su njegove platežne moći, naravno da mu se izašlo u susret. Ognjen je, pored najboljeg separea, tražio i posebnu zaštitu, da mu niko ne prilazi i da ga niko ne slika. Takođe je sačekan ispred kluba i sproveden do svog mesta. On se ludo proveo, a često je i telefon držao u ruci. Snimao je Jelenu i atmosferu, a nije isključeno ni da joj je slao poruke - završava naš izvor koji se te novembarske noći našao na licu mesta.

Ovim povodom pozvali smo aktere priče za komentar, ali nisu odgovarali na naše pozive.

Podsetimo, Jelenin muž Duško Tošić je posle dočeka Nove godine u Jeleninom telefonu pronašao poruke koje joj je Vranješ slao i nastao je opšti haos. Duško je preko medija novinarima poručio da se za sva pitanja obrate fudbaleru Anderlehta, što je njega izvelo iz takta, pa mu je rekao da mu popuši ku*ac.

Tošić je pretio kolegi da će ga polomiti kada ga bude sreo, insistirao je da se vide i raščiste sve što imaju, ali do susreta nije došlo.

RAZBOLEO SE VRANJEŠ PAO U KREVET!

Ognjen se razboleo tokom praznika i ne mrda iz stana. Fudbalera je uhvatio virus i danima je pod visokom temperaturom. Iako je upućen da je njegov lik poslednja dva dana na naslovnim strana skoro svih novina, on ne želi da se oglašava ovim povodom. Možda bi i mogao, ali neće zbog supruge Danijele Vranješ, s kojom ima četvorogodišnju ćerku. Ona je letos htela da se razvede od njega, ali uspeo je da spase brak.

