ZAVIST, LJUBOMORA ILI HAKERI: Da li je moguće hakovati aplikaciju koju su koristili Karleuša i Vranješ ?

Nakon što su se u javnosti pojavile eksplicitne slike uzete sa FaceTime razgovora Jelene Karleuše, za šta su okrivljeni hakeri, mnogi se sada sigurno pitaju - da li je FaceTime bezbedan?

Uprkos velikih problema koje je curenje sadržaja tokom FaceTime razgovora bez sumnje prouzrokovalo popularnoj pevačici, šanse da je neko hakovao njene razgovore su veoma male.

FaceTime je Appleov servis za audio i video pozive. Sav audio i video sadržaj koji se deli između dva iPhone uređaja zaštićen je enkripcijom sa oba kraja, tako da niko osim osoba koje učestvuju u razgovoru ne može da im pristupi.

Čak ni sam Apple ne može da dekriptuje te podatke.

foto: Printscreen

Naravno, kao i sve druge stvari u svetu tehnologije, ni ova nije 100 odsto neprobojna. Ako neko ima dovoljno vremena, specijalne veštine i alate, verovatno bi mogao da dođe do vaših video i audio snimaka.

U svakom drugom slučaju, jedini način da se vaši intimni razgovori, slike ili video nađu u javnosti jeste taj da ih je obelodanila osoba sa kojom ste komunicirali.

Samim tim, čak ni vaš operator ne može da presretne vaše razgovore jer su oni zaštićen sa oba kraja i idu preko Appleovih servera, a kao što smo gore napomenuli, enkripcija se stara da čak ni Apple ne može da vidi njihov sadržaj.

Kada pričamo o video sadržaju, FaceTime nema ugrađenu funkciju za snimanje video razgovora, tako da je potrebno koristiti neku drugu aplikaciju koja će snimati sadržaj koji se pojavljuje na ekranu vašetg telefona.

Za sada, jedini način da neko dođe do sadržaja vaših konverzacija jeste da ode direktno do Applea i traži ga, a s obzirom na to da je kompanija odbila da to uradi za FBI, velike su šanse da su vaši FaceTime četovi potpuno bezbedni.

Kurir.rs/Telegraf/Foto EPA/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir