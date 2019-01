JELENA KARLEUŠA SE OGLASILA O PORNO FOTKAMA! JK TVRDI: Ovo je sve laž i fotomontaža! (FOTO)

Jelena Karleuša oglasila se večeras povodom porno materijala koji je putem društvenih mreža ugledao svetlost dana!

Jelena tvrdi da je sve to delo ljudi koji žele da naude njoj i njenoj porodici. Kako ističe, "nije u pitanju jedan čovek, već čitava organizacija" a svi oni, kako dodaje, pravno će odgovarati.

"Povodom sadržaja koji kruži internetom, imam da izjavim sledeće: na većini objavljenih fotografija se ne nalazim ja i reč je o fotomontaži koju svako malo veštiji sa kompjuterom može da napravi. Neki od sadržaja su fotografije ukradene iz mog telefona, dorađene i plasirane da se naudi meni i mojoj porodici. Apelujem na medije i ljude sa društvenih mreža da ne učestvuju u ovom. Naravno, saznanja su mi da iza ovoga ne stoji jedan čovek, već čitava organizacija. Svi oni koji stoje iza ovoga će pravno odgovarati", istakla je pevačica.

Čitaocima ostavljamo da procene da li su fotografije autentične, ili je reč o fotomontaži. Pogledajte i procenite sami

Vranješ se, podsetimo, večeras oglasio za Kurir saopštenjem u kom je rekao da je bio prinuđen da objavi materijal.

"Poštovani, odmah da kažem da bih ispao džentlmen i ne bih potezao ovakve stvari da nisam izložen torturi optužbama i pretnjama mojoj porodici od strane gospođe i gospodina Karleuša. S obzirom da su spremni na sve u odbrani sebe i svoje porodice ja sam spreman da kažem i dokažem istinu koja je sledeća: Jelena i ja smo se upoznali preko Instagrama pre dve godine kada je sve i počelo. Tamo smo i brojeve razmenili i ušli u sve ovo. Za te dve godine doživeli smo i preživeli sve i svašta od zajedničkih putovanja, dolaženja kod mene u Atinu viđanja na raznim mestima, pa čak i kod nje kući, do skidanja tvitova o Krstajiću i mog komentarisanja svega toga. U svemu tome je bilo lepih i manje lepih stvari. Presveta Jelena sada izigrava jaku ženu i bitnost a preko prijatelja i poznanika moli i plače, sto je karakteristično za gospođu kad joj nešto treba, da demantujem i ne iznosim njen prljav veš. Te shodno tome da utvrdimo:

Ja nit sam fan,nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo. Prema tome gospodine Karleuša i gospođo Tošić krivce tražite među vama samima, ne kod mene. Kasno ste se setili patetike i spinovanja. Meni je jako žao svoje porodice koja je izložena svemu ovome ali ovo je jedini način da kažem istinu i time zaštitim sebe i porodicu daljih optužbi. Za početak evo samo jednog dokaza svemu sto pričam. S poštovanjem Ognjen Vranješ".

