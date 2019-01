OGLASILA SE VRANJEŠEVA MAJKA USRED PORNO SKANDALA I ŠOKIRALA IZJAVOM! Jel' moj sin nekog ubio? Nije! Karleuša je sama kriva! (FOTO 18+)

Usred porno skandala Jelene Karleuše oglasila se majka bosanskog fudbalera Ognjena Vranješa, pa istakla da joj nimalo nije prijatno, ali da svako mora da odgovara za svoje postupke.

Kako sporne fotografije prikazuju vreli razgovor JK i Ognjena putem Fejstajma, Vranješeva majka kaže da je popularna pevačica trebalo da povede malo više računa o tome šta radi i sa kim.

"Nije mi prijatno. Uopšte ne želim da komentarišem da li je tačno ili nije. Jel' moj sin nekog ubio? Da vam kažem, ako je to istina, ta žena ako je najpopularnija trebalo je da vodi računa o tome".

"Jel' ja treba da vodim računa o nečijim postupcima, ne razumem? I moj komšija preko puta mene isto to radi. Da li je to princ Čarls, Jelena ili neko drugi, kao da me je briga", rekla je ona, pa nastavila:

"Da vam kažem, ono što pričam sa sinom i o čemu razgovaram, to su intimne stvari. Ne želim da se moje ime i ime mog sina provlači kroz novine. Razumem vas da pišete o tome. Za sve svoje postupke moramo da odgovaramo, pa tako i Jelena Karleuša, Ognjen Vranješ i svi ostali", zaključila je ona.

