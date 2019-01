OGNJEN VRANJEŠ ZA KURIR O PORNO SLIKAMA JELENE KARLEUŠE: Sa JK sam se viđao u Duškovoj kući, hteo sam da budem džentlmen, ali EVO ZAŠTO SAM SVE OBJAVIO!

Ognjen Vranješ javno se obratio povodom velikog skandala, odnosno objavljivanja eksplicitnih fotografija Jelene Karleuše, koje su nastale dok su JK i Vranješ razgovarali putem aplikacije Fejs tajm.

Fudbaler je odgovorio na reči pevačice Jelene Karleuše koja je nedavno istakla da su za sve krivi "zli jezici koji su još jednom izvršili atak na nju i njenu porodicu u nadi da će joj upropastiti brak"...

foto: Printscreen

Pismo Ognjena Vranješa Kuriru prenosimo u celosti.

"Poštovani, odmah da kažem da bih ispao džentlmen i ne bih potezao ovakve stvari da nisam izložen torturi optužbama i pretnjama mojoj porodici od strane gospođe i gospodina Karleuša. S obzirom da su spremni na sve u odbrani sebe i svoje porodice ja sam spreman da kažem i dokažem istinu koja je sledeća: Jelena i ja smo se upoznali preko Instagrama pre dve godine kada je sve i počelo. Tamo smo i brojeve razmenili i ušli u sve ovo. Za te dve godine doživeli smo i preživeli sve i svašta od zajedničkih putovanja, dolaženja kod mene u Atinu viđanja na raznim mestima, pa čak i kod nje kući, do skidanja tvitova o Krstajiću i mog komentarisanja svega toga. U svemu tome je bilo lepih i manje lepih stvari. Presveta Jelena sada izigrava jaku ženu i bitnost a preko prijatelja i poznanika moli i plače, sto je karakteristično za gospođu kad joj nešto treba, da demantujem i ne iznosim njen prljav veš. Te shodno tome da utvrdimo:

foto: Printscreen

Ja nit sam fan,nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo. Prema tome gospodine Karleuša i gospođo Tošić krivce tražite među vama samima, ne kod mene. Kasno ste se setili patetike i spinovanja. Meni je jako žao svoje porodice koja je izložena svemu ovome ali ovo je jedini način da kažem istinu i time zaštitim sebe i porodicu daljih optužbi. Za početak evo samo jednog dokaza svemu sto pričam. S' poštovanjem Ognjen Vranješ"

Kurir.rs/Foto: Kurir, Profimedia

