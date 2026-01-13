Slušaj vest

Štab za vanredne situacije opštine Vladimirci ukinuto je juče vanrednu situaciju na teritoriji te opštine koja je bila uvedena zbog problema sa elektrosnabdevanjem usled snežnog nevremena, a formiran je kol-centar kome građani mogu prijaviti štetu nastalu nestankom električne energije.

Kako je objavljeno na sajtu te opštine, telefon na koji se građani mogu javiti da prijave štetu je 015513141, a formirana je i komisija koja će vršiti procenu nastale štete.

Vanredna situacija u Vladimircima uvedena je 6. januara.

Kurir.rs

