UKINUTA VANREDNA SITUACIJA U VLADIMIRCIMA: Građani mogu da prijave štetu
Štab za vanredne situacije opštine Vladimirci ukinuto je juče vanrednu situaciju na teritoriji te opštine koja je bila uvedena zbog problema sa elektrosnabdevanjem usled snežnog nevremena, a formiran je kol-centar kome građani mogu prijaviti štetu nastalu nestankom električne energije.
Kako je objavljeno na sajtu te opštine, telefon na koji se građani mogu javiti da prijave štetu je 015513141, a formirana je i komisija koja će vršiti procenu nastale štete.
Vanredna situacija u Vladimircima uvedena je 6. januara.
Kurir.rs
