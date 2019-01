VRANJEŠA PEVAČICE REDOM PLJUVALE, A TEK DA VIDITE ŠTA JE MARIJA ŠERIFOVIĆ URADILA ZA JK! Oglasila se usred porno skandala! Uputila Karleuši MOĆNU PORUKU! (VIDEO)

Domaću estradu trese porno afera pevačice Jelene Karleuše i bosanskog fidbalera Ognjena Vranješa.

Tim povodom brojne koleginice poznate pevačlice oglasile su se i pružile joj ogromnu podršku, pa tako i Marija Šerifović. Poznato je koliko su Jelena i Marija bliske, te kako se dobro provode posebno tokom Zvezda Granda koje rade zajedno kao članice žirija.

Upravo iz tog razloga, Šerifovićeva je potpuno izignorisala malog od skandala i obratila se samo svojoj koleginici i prijateljici.

"Smejaćemo se mi ponovo", potpisala je moćno ona kratak snimak na Instagramu.

Podsetimo, skandal o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić, a sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško navodno pronašao u telefonu. Pevačica je poruke, kako se pisalo, razmenjivala sa bosanskim fudbalerom pa joj je suprug zbog toga zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao navode o razvodu, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo".

Pevačica je spremna da se lavovski bori do kraja.

