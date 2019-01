SRPSKI VODITELJ POBEDIO JE KANCER, A ONDA SE SUOČIO SA NAJVEĆIM BOLOM: Dejan Pantelić progovorio o BOLESTI s kojom žive njegova DECA!

Dejan Pantelić, voditelj emisije "150 minuta", u poslednjem intervjuu prisetio se svega onoga sa čim se nosio pre nekoliko godina kada se borio sa kancerom grla.

- Porodica je ta koja vas diže, mada bez lekara nema ničeg. Klanjam se ljudima koji su se potrudili da me vrate tamo gde mi je mesto, a bilo je baš žestoko opasno. Osim njih, presudno je da vas ukućani ne gledaju kao jadnika, već da vas uposle, makar vam "naredili" da prošetate psa - posavetovao je u intervjuu za "Gloriju" voditelj sve one koji u svom okruženju imaju nekoga ko se bori sa bilo kakvom bolešću.

- Ogromnog udela imali su i prijatelji koji su dolazili sa drugog kraja grada da šetaju sa mnom, iako im nimalo nije bilo do šetnje, sve pod izgovorom da moraju nešto nasamo da mi ispričaju. U tim momentima vidiš da nisi prepušten sam sebi. Tada sam shvatio da su moje najveće blago, bez ikakve patetike, porodica i prijatelji. Sve mogu da mi kažu, da sam loš voditelj, da ne radim dobro ovo ili ono, ali drugare ne može niko da mi oduzme - istakao je Pantelić.

Osim toga, Dejan je otvoreno govorio i o dijabetesu koji je dijagnostifikovan njegovoj ćerki Lani (13 godina) i sinu Vukašinu (10 godina).

- Bez obzira na to što imaju dijabetes, oni od nastavnika i drugara ne traže dodatnu pažnju, dovoljna im je ona koju dobijaju od nas. Pored toga što su odlični đaci, oboje su sjajni sportisti, treniraju tekvondo, skijaju i igraju fudbal i košarku. Nekako su svestrani, ne mogu da kažem da su na mene, više su povukli na suprugu. Doduše, Lana bi volela da bude televizijska voditeljka kao tata, ali do tada treba da se mnogo radi i čita. Jezici joj idu fenomenalno, govori engleski i italijanski, a Vukašin engleski. Možda je to recept za roditelje, da decom moramo da se bavimo, jer su ona kao papagaji. Ako mi to ne radimo kod kuće s njima, oni sami neće sigurno - posavetovao je sve voditelj.

Govoreći o supruzi sa kojom je 17 godina u vezi (od čega su 13 u braku), Pantelić se posebno raznežio.

- Nas dvoje smo toliko bliski da neke stvari rešavamo bukvalno pogledom. Sazrevamo i rastemo zajedno sa našim klincima - zaključio je voditelj.

