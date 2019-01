ŠTA SE STVARNO DEŠAVALO NA TOŠIĆEVOM ROĐENDANU: Svi detalji Karleušine posete Kini, šta krije Duškov osmeh i da li je OPROSTIO JELENINU PRELJUBU...

Jelena Karleuša, koja je otputovala kod supruga Duška Tošića da bi nakon afere ispeglala odnos, nije načisto da li joj je fudbaler zaista prešao preko svega što se ovih dana pisalo i pričalo što u medijima, što po gradskim kuloarima.

Iako je zbog nje i njenog naprasnog odlaska sa ćerkama u Kinu već odloženo jedno snimanje „Zvezda Granda”, Jelena Karleuša bi trebalo danas da se pojavi u studiju na Košutnjaku. Kako saznajemo, njen povratak u Srbiju je izvestan, ali da li je put bio uspešan, još je neizvesno.

foto: Printscreen/Instagram

Bez obzira na to što je na fotografijama koje je Jelena kačila sa proslave Duškovog rođendana, na kojem su svi bili uparađeni kao za crveni tepih, sve delovalo kao slavlje srećne porodice, ostaje pitanje da li je to zaista tako?

- Jelena nije sigurna da li joj je Duško zaista prešao preko svega i oprostio. Dok su bili u Kini sve je delovalo uobičajeno, ali se osećala tenzija. Tako je bilo do poslednjeg dana njenog boravka sa ćerkama bez obzira što su o svemu razgovarali. Kada je odlazila kod Duška bila je uverena da će brzo prebroditi ovu situaciju, ali već nakon nekoliko sati provedenih tamo shvatila je da ništa više neće biti kao pre - kaže naš izvor blizak bračnom paru koji je već danima glavna tema u Srbiji zbog toga što su u javnost isplivali snimci i prepiske koje je ona navodno razmenjivala sa fudbalerom Ognjenom Vranješom.

foto: Printscreen/Instagram

Prema rečima našeg izvora, kada bi neko posmatrao Duška i Jelenu kako se ponašaju jedno prema drugom, a da ne znaju za aferu koja ih je snašla, ne bi posumnjao da u njihovom braku nešto nije u redu.

- Tačno je da se oni trude zbog ćerki da funkcionišu kao srećan par, ali svako ko ih malo bolje poznaje, naročito Duška, može da vidi da tu nešto ne štima. Duško je dobar momak i bez obzira ne sve što se priča o fudbalerima, on nikada ne bi rizikovao da izgubi porodicu zbog avanture. Zato ne može da veruje da mu se ovo događa, i to na tako javan način. Verujem da on želi Jeleni da pruži drugu šansu, ali je pitanje da li može posle svega. Ove priče uzdrmale su njegovu porodicu, majku, sestru... Sve su to stvari koje Duška muče ovih dana, a da ne pričamo o tome što je vrlo svestan šta mu ljudi pričaju iza leđa - objašnjava izvor.

- Zato Duško i nije želeo da kači fotografije sa proslave rođendana, iako je to Jelena radila. Njemu nije stalo toliko do medijske slike i šta će ljudi reći, koliko do toga što se našao u situaciji u kojoj jeste. Naročito što je u sve upletan njegov kolega, pa su priče o njihovom trouglu obišle ne samo Srbiju i region, već i mnoge fudbalske klubove u kojima je igrao. Ne postoji opravdanje za Jelenino ponašanje, zato još nije doneo konačnu odluku da li će pokrenuti brakorazvodni postupak ili ne. Iako su svi uvereni da je bliži odluci da joj pređe preko svega zbog ćerki Atine i Nike, koje su njegov centar sveta. Kada se sve ovo dogodilo, naročito kada su Internet preplavile Karleušine eksplicitne fotografije, on je razmišljao samo o jednom, a to je da taj sadržaj ne vide njihove naslednice. Nije bio spreman da im objašnjava kako su i zašto nastale takve fotografije i prepiska. Jelena je svesna kroz šta sve Duško zbog nje prolazi trenutno, zato je podjednako svesna da na ovu priču nije stavljena tačka.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Blic/Foto Printscreen/Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir