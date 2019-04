VELIKA ISPOVEST DARKA LAZIĆA POSLE DRAME U BRESTAČU: Vezali su me za krevet, u bolnici sam čekao da me neko PROBUDI IZ NOĆNE MORE! A kobne večeri sam LEGAO RANIJE DA SPAVAM!

Darko Lazić doživeo je stravičnu saobraćajnu nesreću samo 2 kilometara od svoje rodne kuće u Brestaču 23. oktobra prošle godine. On je Bogu zahvalan što je živ, kako je sam rekao, a motivacija d se ne preda u najtežim momentima su mu sin koga trenutno nosi njegova verenica Marina i ćerka Lorena, koju ima u braku sa Anom Sević.

"Srećan sam što sam preživeo. Generalno sam se brzo oporavio", započeo je priču pevač narodne muzike koji svojim glasom pogađa i najtvrđa srca.

On je progovorio o svojim povredama, načinu na koji mu počinje svaki dan, ali i oporavku koji teče po planu, iako je prognoza lekara da je za njega stopostotni oporavak nemoguć.

"Jedan dan hodam bez štaka, dok drugog dana ne mogu bez štaka da ustanem iz kreveta. Kada ustajem ujutru, sve u telu mi puca i boli me. Dok ustanem to je procedura. Istezanje polako, stopala, tetiva, sve po redu. Najviše me boli koleno pogotovu kad sedim dugo, tačnije koleno , prepona i kičma. Navikao sam da radim. Jedva čekam da se vratim na scenu. To je moj život", bio je iskren Darko.

Prisećajući se najtežih trenutaka, pevač je sa knedlom u grlu, ali osmehu na licu više puta istakao da je pre svega srećan i zahvala što je živ, a da je sve ostalo prošlo.

"Najveća motivacija mog oporavka je to što čekam sina. Marina je meni posle 20 dana u bolnici rekla da je trudna", zadovoljan je Lazić izborom svoje nove partnerke koja je iz istog mesta kao i on.

Darko se na kraju razgovora setio te kobne večeri u kojoj je mogao sve da izgubi, pa ispričao da je to veče legao ranije da spava, ali je po pozivu prijatelja ustao iz kreveta i doživeo saobraćajnu nesreću po povratku u Brestač.

"Ja sam imao 3 ili 4 nastupa pre toga, bili su povezani, a to veče sam bio kući. Bukvalno sam oko 11 sati sam legao da odmaram, da spavam, prijatelji su zvali da dođem, ja sam ustao iz kreveta i obukao se i otisao na proslavu. Ja sam znao da sam umoran, nisam se napio, popio sam 2,3 ,4 rakije. Umor me je savladao. Ja se ničeka ga sećam", priznao je Darko, a onda nastavio:

"12 dana sam bio u indukovanoj komi. Ja sam se probudio prvi put 11. dan i video sve kao kroz maglu i nastavio da spavam. 12. dan sam mislio da je sve ružan san, i od nervoze sam počupao sve aparate sa sebe, pa su morali da me vežu za krevet. Posle 2, 3 dana sam došao sebi. Prva misao je bila, živ sam, hvala Bogu. Ne mogu da objasnim niti da opišem taj osećaj", pričao je Darko u jednom dahu.

Kao nauk, Darko je izvukao bitnu životnu lekciju, a to je da će od sada biti sam se bi na prvom mestu, ali i savetovao svim vozačima da pod dejstvom alkohola ili umora nikada ne sedaju za volan.

"Rekao sam sebi ubuduće samo sporo. Prvo cu da poštujem sebe pa sve ostalo. Lekari su mi rekli da nije moguć potpuni oporavak. Stopalo se nikada neće vratiti na staro", rekao je Darko Lazić u emisiji "Na prvom mestu" televizije Prva.

