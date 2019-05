ŽESTOKO PREPUCAVANJE RUŠKE I MARIĆA UŽIVO ZBOG MIRKINE IZJAVE O ŽENAMA: Psihijatar EVOLUCIJOM pravdao lupanje šamara, Jakićeva nije mogla da veruje šta čuje... (VIDEO)

Izjava Mirke Vasiljević koja svoju ćerku uči da mora da zna da je žensko i da mora da ćuti i da tako samo može da sačuva brak i dobije sve što hoće, izazvala je veliku buru u javnosti.

Ruška Jakšić i doktor Jovan Marić žestoko su se povađali u emsiji polemišući o ovoj temi.

"To je najveća glupost koju sam čula i s tim se apsolutno ne slažem", rekla je Ruška, a doktro Marić se odmah suprotstavio.

"To je najbolja rečenica koju je mogla da izgovori Vasiljevićeva", podržao je mišljenje mlade glumice.

"Sad ćemo malo nauke i razlike bitne između muškog i ženskog roda. Genijalni ljudi su to znali da prepoznaju ranije, a danas magnetna rezonanca", krenuo je Marić, a Ruška ga je odmah prekinula: Pustite vi magnentnu rezonancu.

"Čekajte, nauka dokazuje da žena ima duplo veću zonu za govor nego muškarac i da žena po pravilu pobedi muškarca u verbalnim, hoćemo li ovo ili ono, gde ćemo na letovanje. Pa muškarci su morali da čekaju satima da ćute kako bi ulovili životinju...", počeo je doktor da objašnjava, što je Rušku iznerviralo.

"Pustite se filozofije! Da li ja treba da zaćutim da bi bila srećna žena? Znači, on mi opali šamar, a ja zaćutim", bila je žustra novinarka.

"Ma ne! Zato su rekli davno "ravnopravni jesmo, jednaki nismo", pokušao je da objasni doktor.

"Žena pobeđuje u verbalizacijama, muškarci ne voleći da budu pobeđeni, kažu "ćuti, bre, kad ti kažem! a ona neće da ćuti... bla, bla, bal... i naravno mušlarac iskoristi ono što mu je anatomija dala, to su snaga mišića ili zamahne... Drage dame, ne morate uvek da pobedite svoga partnera rečima! I dragi muškarci, nemojte da pokazujete svoje mišiće slabijim osobama, ali mentalno jačim ženama tako što ćete joj opaliti šamar", rekao je Marić.

"Ona koja je prvo dobije šamar, a prećuti, sutra će biti prebijena. Ja volim da ćutim, ali ne volim da prećutim. Žena koja ćuti jedno, dva-tri puta, dolazi do njenog nezadovoljstva, brak se stastoji iz dva temelja a to su seksualnost i razumevanje. Šta znači prećutati, da me je muž prevario, da me je muž udario, da ćutim da nisam zadovoljna...", bila je iskrena Ruška.

"Taman posla da treba da prećuti kad dobije šamar", bio je izričit Marić u Novom jutru.

Ruška je zatim šokirala: "Krivim žene što su našle sad takve muškarce, postaju njihova zavisnost, oni ih plaćaju, a oni u tome uživaju", dodala je novinakra.

