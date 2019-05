ŠOK! KARLEUŠA MOLI SORAJU: Demantuj da si se viđala sa Duškom! Jelena potonula kada je čula da je Tošić potrošio BOGATSTVO NA VUČELIĆEVU!

Pop zvezda teško je podnela to što se saznalo da je njen muž starleti kupovao skupocene poklone, pa je preko više posrednika tražila od nje da to negira, ali je odbijena

Jelena Karleuša na sve načine pokušava da dođe do Soraje Vučelić kako bi je nagovorila da demantuje da je bila u tajnoj vezi s njenim suprugom Duškom Tošićem, što je Kurir razotkrio.

Podsećanja radi, bivša učesnica rijalitija „Veliki brat“ i sportista viđali su se oko godinu dana, i to baš u periodu dok je mala od velikog skandala bila prisna s fudbalerom Ognjenom Vranješom. Tada je, prema rečima našeg izvora, Tošić imao važnijeg posla - uživao je sa Sorajom u Turskoj i kupovao joj skupocene poklone - narukvicu od 60.000 evra, garderobu i cipele, o čemu smo već pisali proteklih dana. To saznanje je pop diva teško podnela i sada joj je najvažnija misija da manekenka sve demantuje.

- Jelena je mesecima sumnjala da Duško nešto petlja sa Sorajom, kao i sa Sofijom Milošević, ali nije bila sigurna. Tada se i ona viđala sa Vranješom, pa se nije obazirala toliko na muža i njegove avanture. Sada, kada je ostala bez Ognjena i kada su tajne veze njenog supruga izašle na videlo, shvatila je da je bila u pravu i da ni Duško njoj nije bio veran.

Zato je i Vranješu rekla da njen muž mora da bude kriv za razvod, a ne ona. Dokaze ipak nije uspela da prikupi, a sve je krenulo nizbrdo zbog toga što je najpre ona razotkrivena. Sad je boli to što svi znaju koliko je Tošić široke ruke i da je čitavo bogatstvo trošio obasipajući Vučelićevu poklonima. Toliko joj je krivo da je odmah okupila armiju ljudi i zamolila ih da na sve načine dođu do Soraje i traže da demantuje sve što je izašlo kod vas u Kuriru - priča naš izvor blizak pevačici i dodaje da je da je starleta jasno stavila do znanja pevačici da od demantija nema ništa.

- Ona jeste na Instagramu napisala da joj nije jasno zašto je upliću u još jednu aferu, ali to nije demanti. Soraja ima stabilnu vezu i ne zanima je to što Jelena preko svojih posrednika pokušava da je vrbuje da demantuje priču koja je do detalja tačna. Otkako joj je zabranjen ulazak u Srbiju, Soraja se nije oglašavala i nema nameru to da čini, a ponajmanje da demantuje vezu s Duškom koja je bila strasna i burna. Duško je s njom doživeo što nije ni sa jednom i to je sam pričao prijateljima i saigračima - završava naš izvor.

MAŠALA: DUŠKO PREFERIRA MANEKENKE I VODITELJKE

SVE TOŠIĆEVE NAVODNE LJUBAVNICE foto: Kurir foto: Instagram

Duško Tošić je pravi zavodnik. Fudbaler je slab na lepe žene, pa je pored svoje supruge Jelene Karleuše, navodno bio i sa mnogim damama sa naše javne scene. Među njima su manekenke Sofija Milošević, Vladana Railić, njena koleginica iz Makedonije Marija Andonovska, koja je bila u spotu Tošeta Proeskog 2004. za pesmu „Life“. I voditeljka Sanja Radinović je navodno bila sa sportistom. Sve ove poznate dame su to demantovale, ali majka Jelene Karleuše je u jednom rijalitiju rekla Zorici Marković da je njen zet „švaleraj neviđeni“.

NIJE JOJ PRVI PUT JK VEĆ NAGOVARALA ŠVALERKE NA DEMANTIJE foto: Privatana Arhiva foto: Damir Dervišagić Jelena Karleuša ozbiljno se bavi ljubavnicama svog muža Duška Tošića. Naime, za koju god devojku da se sazna da je bila u šemi s fudbalerom, pop zvezda se pobrine da se to pošto-poto demantuje. Tako je manekenka Vladana Railić najpre potvrdila da je bila u šemi sa Tošićem, ali već sledećeg dana je demantovala tu izjavu, tvrdeći da joj je neko hakovao Instagram profil. Jedino što nije tačno utvrđeno jeste da li joj je profil na ovoj društvenoj mreži hakovan dan ili dva pre sporne izjave, s obzirom na to da je objavila dva demantija s različitim vremenskim odrednicama. Sličan slučaj se dogodio i sa Sofijom Milošević. I ona je demantovala da je bila sa Tošićem i čak počela saradnju sa JK, koja sada nosi njene kreacije.

