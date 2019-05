KARLEUŠA IMA PRAVA DA LAŽE, ĆUTI ILI UOPŠTE NE ODGOVORI! Jelenin advokat objasnio zašto je tražio izuzeće sudije! Slučaj folk zvezde i pop dive POPRIMA JOŠ VEĆE RAZMERE!

Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović našle su se oči u oči pred Prvim osnovnim sudom na Novom Beogradu, zbog privatne tužbe Ražnatovićeve. Zastupnik okrivljene JK tražio je izuzeće sudije nakon što se s njim sukobio oko tumačenja zakona.

"Ра, šta da vam kažem, suđenje kao suđenje, rekla je folk zvezda, pa uputila novinare na svog pravnog branioca Dušana Stojkovića, koji je dao obrazloženje:

"Traženo je izuzeće sudije, razlog neka vam objasni branilac. Videćemo šta će da odluči predsednik suda po zahtevu za izuzeće", bio je kratak i jasan advokat.

Naime, prema saznanjima, došlo je do sukoba Jeleninog advokata sa sudijom Vladimirom Miletićem. Nakon što je sudija, po protokolu. pročitao prava i obaveze stranaka, Jelenin advokat se pobunio. On је jasno stavio do znanja sudiji da njegova klijentkinja ne mora da priča istinu, već da ima pravo da laže, nakon čega je usledio zahtev za izuzeće sudije.

Nakon ovoga, tim advokatske kancelarije Ateljević, koji zastupa Jelеnu koji su potvrdili saznanja i objasnili baš ono što su i sudu:

"Јеlena ima pavo da laže!", glasio je odogvor, a onda i objašnjenje Karleušinih branilaca.

"Sudija protivno zakoniku о krivičnom postupku oduzima prava koja pripadaju mojoj stranci, kako će ona da iznosi odbranu. Da bih objasnio, kada je neko svedok postupku, on ima građansku dužnost da svedoči, dužan je da se odazove i da svedoči o onome što mu je poznato. Kada daje iskaz, mora da govori istinu, a ako mu se postavi pitanje koje njega može da izloži krivičnom gonjenju, onda ima pravo da to uskrati. Kada je u pitanju okrivljeni, ne postoji krivično delo davanja lažnog iskaza okrivljenog. Okrivljeni ima pravo po zakoniku о krivičnom postupku da se brani ćutanjem i da uopšte ne iznosi svoju odbranu", rekao je Zoran Ateljević, i dodao:

"Ima pravo da iznosi svoju odbranu koja može biti istinita i neistinita jer suštinski ima pravo da laže. Sudija koji podučava moju stranku kako treba da se ponaša pred sudom kaže joj "Ako vam se postavi pitanje, niste dužni da odgovorite na njega ako biste se izložili krivičnom gonjenju". To je glupost! Ona ima pravo da ćuti, laže, da uopšte ne odgovara na pitanja. Ја sam mu rekao da ne može to da traži od okrivljenog. Nakon što sam ga upozorio, on je nastavio dalje. Zato sam tražio izuzeće, vređa pravo na odbranu, pogrešno podučava stranku, vređa pravo na pravično suđenje. Prvi put za 40 godina moje karijere čuo sam ovakav zahtev od sudije.

Podsetimo, folk zvezda je tužila pop divu zbog klevete jer je u pojedinim tekstovima za medije izjavila da je ona naručila ubistvo Zorana Davidovića Čande. Uprkos činjenici da je prethodnih puta izbegavala da se pojavi na ročištima sa Cecom, Jelena je ovog puta došla, ali se potrudila da izbegne direktan susret sa Ražnatovićevom.

