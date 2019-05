KARLEUŠA JE NEMANJI HTELA DA RODI PETORO DECE! Ovaj sportista bio joj je PRVI DEČKO i godinama su bili zajedno: Tek posle je ZAVOLELA ĆANDU! (VIDEO)

Nedavno je internetom počeo da kruži stari snimak, u kom devetnaestogodišnja Jelena Karleuša sa sramežljivim osmehom priča o svojoj velikoj ljubavi iz tinejdžerskih dana.

Kako je istakla, u pitanju je njen prvi dečko, izvesni Nemanja, sportista, kojeg je toliko volela da je maštala o njihovoj svadbi i petoro dece!

"Meni se prva ljubav desila kad sam imala 16 godina i evo traje, sve do sada. To je moj sadašnji dečko. Inače, moj prvi dečko. Zove se Nemanja. On je sportista i velika mi je podrška u životu i u poslu. Ja se nadam da ćemo dugo godina biti zajedno, kao što smo već nekoliko godina. On je čovek koji meni puno pomaže i daje mi satisfakciju da nastavljam da se bavim ovim čime se bavim. Puno ga volim, nadam se da ću se udati za njega i roditi mu petoro dece", ispričala je pop pevačica tada.

JK je njemu htela da rodi petoro dece! pic.twitter.com/x8vWbdW2CP — Drustvene mreze (@drustvenidrug) May 9, 2019

Međutim, ova veza ipak joj nije uspela. Nakon Nemanje zavolela je Zorana Davidovića Ćandu, a ta veza privlačila je ogromnu pažnju javnosti.

Pevačica se 2008. ipak udala za sportistu, fudbalera Duška Tošića. U braku koji i dalje traje par je dobio dve ćerke, Atinu i Niku.

