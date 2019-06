OVO JE JEDINI RAZLOG ZAŠTO SE MALA DŽEHVA PRIJAVILA ZA ZG! A nije bila spremna za estradu: Falilo joj je mnogo para, a Anđelo bio joj je DAR SA NEBA!

Mlada Teodora Džehverović ubraja se u najuspešnije, ali na početku nije ni slutila da će biti tako. Ona se susrela sa brdo problema i izazova, koje je morala da prebrodi na putu do uspeha. Takođe, pevačica napominje da joj je bilo veoma teško da uzme novac od roditelja koji skromno zarađuju, pa je bez pardona progovorila o sujeti na sceni, te zbog čega se najviše kaje.

Koliko istine ima u tome da si muzikom počela da se baviš kako bi pomogla svojoj porodici da se izvuče iz finansijskih problema?

"Retko govorim o svojoj privatnosti i draže mi je da između mene, mame, tate i brata ostane ono što nas je porodično bolelo. Istina je da sam se prijavila u 'Zvezde Granda' onog trenutka kada je u meni postojala najveća želja da promenim život svojih roditelja i da im olakšam ono što godinama nije bilo lako. U meni je postojala želja da uspem i to se na kraju isplatilo."

Ispadala si nekoliko puta iz takmičenja "Zvezde Granda", koliko ti je bilo teško da se nosiš s tim?

"Naravno da vam je teško kada ispadate i završavate u baražu. Pitate se zbog čega i da li nešto pogrešno radite. Čak mi je rođeni brat, nakon što sam četvrti put završila u baražu, rekao da ne može da me gleda kako se nerviram i da neće više ni da prati to takmičenje. Ipak, osetila sam da treba da se borim i da ne odustajem."

Da li se kaješ što si ušla u grupu (Đavolice), budući da se svašta dešavalo između ostalih članica i tebe - od optužbi do najgorih reči?

"Ne kajem se što sam bila deo te grupe. Nismo dugo potrajale, ali me je to iskustvo ojačalo. Ostalim članicama želim svu sreću u životu i uspeh u karijeri. Na ružne stvari ne želim da se osvrćem niti da ih vučem sa sobom."

Da li si bila spremna na loše strane estrade i sujetu koja postoji među pevačima?

"Slagala bih kada bi rekla da sam bila spremna na sve što se na estradi dešava. Takav način života nije mi bio prirodan ni blizak. Vremenom sam postajala svesna šta su sve spremni da urade ljudi zarad uspeha, ali nikada nisam poželela da se na taj način borim za sebe i svoje mesto na javnoj sceni. Kada shvatite da niste tip osobe koji će gaziti preko mrtvih, onda morate da naučite kako da budete jaki, kako da se nosite sa takvim ljudima, ali i sa svim situacijama na koje nailazite."

Pare za prvi spot i pesmu pozajmila si od roditelja. Da li ti bilo teško što da im izgovoriš koliko ti je novca potrebno?

"Kada je došao trenutak da snimim prvi spot i pesmu, bila sam sama bez igde ikoga. Nikog nije bilo da mi pomogne. Niko nije stajao iza mene osim mojih roditelja. Razmišljala sam kako da skupim novac i mnogo mi je bilo teško kada sam im rekla da mi treba nekoliko hiljada evra, budući da ne zarađuju mnogo. Velika sreća je bila što su moja majka i moj brat tada radili i zaradili novac u inostranstvu i mogli su da mi pomognu. Sećam se da sam im obećala da ću im jednog dana vratiti sve što su uložili u mene."

Da li si sa Anđelom ili ne?

"Uvek će postojati pitanje u vazduhu da li sam s Anđelom ili nisam. Umorna sam od toga da ljudima objašnjavam šta se između nas dešava, da govorim da se družimo, da objašnjavam kako se viđamo i zbog čega. Nisam dužna nikome da pričam o svojoj privatnosti i da jesmo i da nismo zajedno, to je moja i samo moja stvar. Oduvek je i bila. U Anđelu sam imala najveću podršku i nikada nije sumnjao u mene. Hvala mu do neba na tome i stojim iza toga se moja veza sa njim desila sa razlogom i da ga je Bog poslao u rijaliti da bude uz mene."

Osećaš li nekad krivicu što je tvoja porodica prolazila pakao zbog raznih priča koje su te pratile?

"Meni je porodica na prvom mestu i uvek me je pogađalo i bilo mi je teško kada su oni patili zbog neistina koje su pisane o meni. Pisane su užasne, nepravedne, najgore laži koje možete da povežete s nečijim imenom. U početku su se nosili teško sa tim jer nisu planirali da budu deo ove priče, već podrška sa strane. Donekle su se navikli i dosta su ojačali. Nisam želele da oni postanu poznati široj javnosti, ali sam se pomirila sa tim da ipak jesu i radim sve da ih zaštitim i držim van onoga što je na javnoj sceni loše i što može da ih povredi."

Tvoj otac od prvog trenutka nije bio za to da uđeš u rijaliti. Koliko je za njega bilo strašno da sluša iznova i iznova kako te nazivaju Ćazimica?

"Za razliku od moje majke, brata i mene, moj otac je dosta povučen. Budući da je vrlo emotivan, pogađalo ga je sve što bi slušao ili čitao. Po izlasku mi je rekao koliko ga je pogađalo to što su me nazivali raznim imenima. To je za njega bilo strašno iskustvo. Kao roditelja užasno ga je pogađalo da mu dete optužuju za nešto za šta zna da nije istina. Trebalo je dosta vremena da ljudi shvate ko sam i koliko je nefer bilo da mi takve stvari kače."

Kako si odlučila da snimiš album u periodu kada sve tvoje kolege grade karijere od singla do singla?

"Ne mogu reći da nisam osećala strah kada sam donela odluku da snimim album. Osećala sam ga i te kako, iako čvrsto verujem u sebe i podršku koju imam od publike. Takav korak pored ozbiljne posvećenosti, vremena i truda, zahteva mnogo novca. Pošto sam na početku, razmišljala sam o riziku. Sada, kada sve saberem, tako mi je bilo suđeno i album je odličan potez."

Mnogo se pisalo o tvom hapšenju u Egiptu. Kakav je osećaj biti uhapšen u stranoj državi?

"Sada mi je smešno kada se toga setim i kada kao ekipa prepričavamo svoje face u tom trenutku. Međutim, nije mi bilo smešno kada su nam prišli ljudi i počeli da viču na nas, a pošto skoro i da ne znaju engleski jezik, a ni mi njihov, u prvi mah uopšte nismo mogli da razumemo šta traže od nas. To je bila vika i tenzija u kojoj niko nije znao šta se dešava."

Na kraju si ipak uspela da izbegneš da te "strpaju" u zatvor...

"Uplašila sam se jer je postojala mogućnost da nas sve zatvore, a nisam upoznata sa njihovim zakonima. Molila sam boga ne samo da nas ne zatvore nego da mi ne obrišu materijal za spot jer sam u tom spotu izgledala najbolje moguće. Na kraju je snimljen materijal obrisan i ne mogu da ga prežalim."

