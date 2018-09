LAKŠE NAM JE BILO U ZADRUZI! TEODORA DŽEHVEROVIĆ O BOLNOM RASKIDU SA ANĐELOM: To kad se dogodilo... TO JE BIO POČETAK KRAJA! (VIDEO)

Bivša zadrugarka, pevačica Teodora Džehverović, još jednom se javno osvrnula na vezu i raskid sa Anđelom Rankovićem. Njih dvoje romansu su započeli u Beloj kući tokom prve sezone rijalitija, ali malo nakon izlaska, sve je palo u vodu.

"Kad samo bili tamo nismo imali osećaj šta se zaista dešava napolju i koliki je pritisak, šta nas sve zaista čeka... Kako smo izašli tako je krenulo, sa svih strana", izjavila je u emisiji "Zadruga, narod pita finaliste" Teodora, pa nastavila: "To konstantno pominjanje porodice... Više nije ni bilo bitno šta se dešava između nas dvoje, nego šta se dešava između porodica! Mi smo želeli da se to nekako završi ali nije uspelo", rekla je vidno uznemirena ona, ističući kako im oboma to nimalo nije prijalo.

Iz tog razloga, i ona a i članovi njene porodice trude se njihovu vezu više javno ne komentarišu. Inače, u javnosti su često kolale priče o tome kako Anđelova porodica Teodoru ne prihvata, te kako je to jedan od najvećih problema para.

