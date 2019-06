2 GODINE LAGAO PRVU ŽENU DA IDE U POLJSKU, A BIO JE U NJENOM STANU! Jelena i Žika su se venčali tajno, ćerke mu nisu došle na svadbu, a sve su uradili da dobiju dete

Jelena i Zoran Živanović iz grupe "Zana" već 11 godina su u skladnom braku, a njihova ljubav rodila se iz prijateljstva.

"Nas dvoje smo počeli kao prijatelji, tako da je kompromis bio neminovan. Kad smo uplovili u bračno-ljubavne vode, već smo se dobro iskalili. Sve ono što nam se ne sviđa kod onog drugog uspeli smo da akumuliramo i da živimo sa tim. To je glavni uspeh opstanka dvoje ljudi" ispričala je Jelena.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Pre Jelene, Zoran Živanović, poznatiji po nadimku Žika, bio je u braku sa prvom suprugom Verom, sa kojom ima ćerke Tamaru i Mariju. Vera je svojevremeno za domaće medije izjavila da je Žika započeo vezu sa Jelenom dok su njih dvoje još bili u braku.

"On nije hteo da prizna da me je dve godine lagao kako je išao u Poljsku, a bio je u Strahinjića Bana u njenom stanu - rekla je tada Vera, a Jelena i Žika ovo nikada nisu želeli da komentarišu.

Međutim, Žika je ovako prokomentarisao konstataciju da su se on i Jelena izborili za svoju ljubav: "Stvarno smo se izborili! Na tom putu najteže je bilo zaštititi one koji ništa nisu krivi, one koje ostavljaš. S ove distance mislim da smo kroz buru prošli dobro i da brod sada mirno plovi".

foto: You Tube



Svadbu su organizovali u tajnosti, 2008. godine, a pored toga što su krili lokaciju na kojoj će se venčati angažovali su i obezbeđenje kako bi se zaštitili od medijske pažnje. Ceremoniji su prisustvovali samo najbliži članovi porodice i prijatelji, ali među njima nije bilo Žikinih ćerki iz prvog braka.

Jelena i Žika otvoreno su govorili i o tome da su na sve načine pokušali da dobiju zajedničko dete, te da su razmišljali i o usvajanju.

"Naravno da smo probali sve, ali ne želim da na taj način privlačim pažnju, to su lične stvari i želim da se zadrži na tome. Znam šta znači voleti dete, ali voleti svoje dete ne znam šta znači jer ga nikad nisam imala, a ono što nemaš ne znaš da li ti fali. Nažalost, u našoj zemlji to je dugotrajan proces, deca se odgajaju u prihvatilištima i ustanovama, što nije dobro. U regionu, recimo, nije tako. Što kaže Žika, mi smo od usvajanja daleko kao Srbija od Madagaskara, ali je dobro pominjati takve stvari. Bitno je da ljudi čuju i postanu svesni koliko se ljudi bore kada su takve stvari u pitanju", rekla je Jelena pre dve godine.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto Damir Dervišagić

