UZ TEBE SMO, BOMBARDERU! Sloba Radanović poslao moćnu poruku Siniši Mihajloviću: Pred trenerom je LAVOVSKA BORBA, a potreseni pevač mu se OVAKO OBRATIO! (FOTO)

Javnost je i te kako potresla vest da legendarni srpski fudbaler i cenjeni fudbalski stručnjak Siniša Mihajlović boluje od akutne leukemije. Brojne poznate ličnosti pružile su mu podršku, pa tako i pevač Sloba Radanović, koji mu je uputio moćnu poruku putem društvenih mreža.

"Siniša izvodi najbitniji slobodan udarac u životu. Uz tebe smo, bombarderu!" poručio je Sloba putem društvene mreže Instagram.

Podsetimo, trener Bolonje se nakon detaljnih analiza uhvatio u koštac sa bolešću.

"Kada sam dobio vest, to je bio pravi udarac. Sedeo sam i plakao danima, život prolazi pred očima. Ovo nisu suze straha. Poštujem bolest, ja ću se suočiti sa tim, isprsiću se gledajući je u oči, onako kako sam to uvek činio. Jedva čekam da odem u bolnicu i započnem borbu. Ona je agresivna, ali se može pobediti. I to sam objasnio svojim igračima, imali smo konferencijski poziv s njima i kao što je prirodno, imao sam suze. Objasnio sam im da moramo do pobede. Ako sednemo i pokušamo da se branimo, odmah ćemo se srušiti. Moram koristiti svoju taktiku u ovoj borbi i siguran sam, bez ikakvih sumnji, da ću dobiti ovu bitku. Za moju porodicu, za svoju decu, za sve one koji me vole", poručio je nedavno Mihajlović.

Kurir.rs

