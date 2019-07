SAMO PROBAJTE TO DA MU KAŽETE, PA ĆETE DA VIDITE KAKO ĆETE DA SE PROVEDETE! Jeziva ispovest uplašene majke Dragane Mitar: Taj čovek je zreo za ZATVARANJE!

Dragana Mitar javno je progovorila o nasilju koje je doživela tokom braka sa Sinišom Dragutinovićem, a potresna ispovest bivše Modelsice dobila je epilog kada je pokušao da joj oduzme dete. Čak je i njena majka Jadranka javno priznala svoje strahove, te napomenula da je svojevremeno ćutala samo da "on ne bi naudio Dragani i detetu".

"Počelo je nipodištavanje, a on je bio taj koji je rekao da neće raditi za 20.000 dinara. Ona je predstavljana kao fikus. Meni je moj zet, sad već bivši, rekao za moj rođendan da je moja ćerka potpuno luda osoba, da je nesposobna za sve, a on je lažne izjave davao da je podržava. Mi smo mu čuvali Jovana, a on meni u mojoj kući, meni u lice govori da je moja ćerka luda, a znao je šta radi, jer ga je volela", započela je svoju ispovest u specijalnoj emisiji Draganina majka.



Kada Vaš suprug i Vi pitate Sinišu da li je istina da je tukao vašu ćerku, zbog čega ju je udario, koje je njegovo opravdanje - pitao je voditelj Darko Tanasijević.

"Govorio je da to nije tačno. Mi smo čuli da postoje takvi problemi, što smo saznali od Draganinih prijatelja i kume, da je on nju izbacivao iz stana, nisu ni oni smeli, jer su govorili da znaju kakav je on, da bi on zgazio svakoga. Ja vidim čoveka koji se preobrazio, ako već ima te devojke, zašto onda nije srećan, ne on opet nalazi u tome zadovoljstvo da maltretira moju ćerku. On za mene nije normalan. Plašila sam se da mu kažem nešto ružno, da ne bi bilo nešto Dragani ili Jovanu. Ja sam pokušavala, kao tampon zona, kao majka, da trpim i njegove uvrede koje mi je upućivao. Njegova rečenica je bila: 'Ne interesuju me ni deca, i za Jovana i za te devojčice me baš briga', da mu je bitno da je njemu potaman i da mu je bitno da ga finanjsijski ne košta. Mislim da on ima psihičkih problema, ima dijagnozu i da je Draganu doveo do neke depresije, probajte da mu kažete da nije normalan i da je lud, videćete kako ćete se provesti", tvrdila je Jadranka.

foto: Printscreen Pink

Šta kažete na monstruozne poruke, za koje Dragana tvrdi da joj je Siniša slao, da je poslao naslov iz novina koji govori da je muž pucao ženi u glavu pred sinom i da će proći isto tako?

"Da je čovek zreo za zatvaranje, za policijske organe, pa kako to ide. I da treba svakako da se zapitaju svi državni organi. Ne samo da je pomenuo da će samo tako proći, već je pomenuo i bivšu modelsicu Sindi, koja ni dan danas nije dobila starateljstvo nad sinom. Jer je moguće da siledžija ostvari starateljstvo, njega dete ne zanima. On i kad bi dobio dete, nema kad da ga čuva. Neko deseti bi vaspitavao naše unuče", dodala je Jadranka.

foto: Printscreen Pink

Jadranka je plakala samo misleći o nasilju koje je njena ćerka pretrpela.

"Zamislite samo to da nekog ošamariš. Ja ne znam ko bi mogao da trpi udaranje, najveća greška je što je krila to. Jovan sada ima četiri godine i svestane je svega. Jovan je bio zaključan u kupatilu, kad je poslednji put izvršio nasilje nad Draganom. Ja više sa njim ne komuniciram! Njegova dvoličnost da je podržava, a protivio se svemu. Sve za šta je smatrao da nije u redu, a ovamo kao podržava, to je Siniša. On ovo što hoće starateljstvo, on je to radio i sa drugom decom. Da je on podobniji roditelj od Dragane? To je stvarno smešno! Ponosna sam na nju, jer je sve sama odradila, uradila i rešila. Smogla je snage da reši sve, verujte, ja ne bih imala snage. Malo se ona i izgubila, zbog komentara i predrasuda, volela bih da vidim koja je ta mlada devojka koja ne bi volela da joj dečko kupi auto, nego samo sladoled. Ona mora da bude zdrava i psihički i fizički. Ona je hormonski disbalans doživela, gde se ugojila, ovo što je smogla snage, ja sam toliko ponosna na nju", izjavila je Jadranka.





foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir