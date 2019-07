DRAGANA MITAR PROGOVORILA O BRAČNOM PAKLU BEZ DLAKE NA JEZIKU! Tada me je prvi put gurnuo! Videla sam koliko je agresivan, a onda sam ostala TRUDNA!

Dragana Mitar pred celom Srbijom progovorila je o paklenom braku sa Sinišom Dragutinovićem. Još dok je boravila u "Zadruzi 2", njihova zajednica privlačila je ogromnu pažnju javnosti. Potresena onime što ju je sačekalo kada je izašla, rešila je da ispirča sve, od samog početka pa do danas.

"Pošto sam ja u 'Zadruzi' pričala iz delova... mi smo zajedno 7 godina bili, 5 vanbračne zajednice, dve bračne. U doba zabavljanja bila je jedna scena gde smo se mi posvađali. Bacio mi je telefon, gurnuo me je... i tad sam ja prvi put videla tu njegovu agresiju", počela je ona.

foto: Printscreen Pink

"Mnoge me je (da kažem) bolesnički voleo i mislim da iz te bolesne ljubavi prozizlazi taj revolt i bes. Ljudi kad previše vole tad idealizuju. To su bolesne ljubavi, a kad imate bolesnu ljubav - imate i bolesnu ljubomoru."

"Ja sam na neki način njemu dozvolila... da se on za sve pita... Moja trudnoća nije bila nimalo lepa ni prijatna. Stvarno smo se voleli, stvarno je dete ljubavi bilo, i znam isto sve, mislim, ljudi se menjaju, ali očigledno menjati (muškarca) u tada 39, 40 godina mislim da ne. Ili ga prihvati takvog kakav jeste ili se skloni. U trećem mesecu, dok sam bila trudna, sačekale su me tako u njegovom teleofnu razne poruke, koje sam mogla da vidim... Mi smo se čuli, veza se prekinula, onda sam se opet javila i onda sam slušala gde on osam minuta priča s nekim devojkom o nekim planovima, gde će da idu, da se provode, a meni je rekao da ide na posao, da je na poslu. Ja sam bila tu van sebe", govorila je ona skoro ne udišući vazduh, pa navela da joj je tada rekao da to nije tako kao što je čula, i da je bilo još ljudi pristunih, pa da treba da veruje njemu a ne svojim ušima.

foto: Printscreen Pink

"U četvrtom mesecu ništa nisam mogla da preduzmem i da uradim. Ja kada sam ostala trudna ja sam njega pitala - da li ti želiš da ja rodim ovo dete ili ti želiš da se ja očistim? On je tada podneo papire za razvod braka sa bivšom suprugom. Kako ćemo? On je rekao - ja se slažem šta god ti odlučila. Tih reči se sećam kao juče. Ako ti želiš, ti rodi, ako ne želiš, ti se očisti pa kad se ja razvedem onda ćemo sve iz početka", prisećala se Dragana, koja je još tada sumnjala da svašta može da se desi.

foto: Printscreen Pink

"A ja da nisam želela da pravim dete da bih se čistila", istakla je Dragana koja je i te kako želela da rodi dete.

"Kupili smo stan, otišli na more, ja sam bila 6 meseci trudna, a 10 dana posle našeg mora otišao je s drugovima. Meni je rekao da vodi decu iz prvog braka", objašnjavala je Mitrova početak svojhe turbulentne romanse, i dalje prilično razočarana onime što joj se dogodilo.

foto: Printscreen Pink

Podestimo, Dragana Mitar nedavno je dva sata provela u Centru za socijalni rad gde je trebalo da se reši način na koji će se vrišiti nadzor starateljstva nad detetom. Siniša Dragutinović, kome je donesena mera zabrane prilaska bivšoj Modelsici 30 dana, nije došao u Centar iako je, kako je rečeno, trebalo da dođe.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir