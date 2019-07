ŠUTNUO ME JE U STOMAK KAD SAM SE PORODILA, HTELA SAM DA SE UBIJEM: Dragana Mitar ispričala BRUTALNE detalje zlostavljanja, a od poslednje pretnje zalediće vam se KRV U VENAMA! Reagovala policija

Dragana Mitar godinama trpi fizičko i psihičko nasilje od svoga muža Siniše Dragutinovića, a sada je tome došao kraj!

Naime, policija je zakucala na vrata Mitrove, gde im je ona pokazala prijave, kao i fotografije i snimke na kojima se jasno vidi da je Siniša nad njom vršio nasilje.

Nakon tročasovnog ispitivanja policija je obećala Dragani da će od nasilnika zaštititi i nju i njihovo dete.

"Policija je došla da obavi sa mnom razgovor nakon mog javnog poziva i molbe da zaštite moje dete i mene i hvala im na tome. Dala sam im sve zapisnike, slike, snimke kao dokaz zlostavljanja", započinje priču Dragana, a zatim nastavlja sa pričom od kada trpi torturu.

"Maltretiranje je počelo još mnogo ranije. Malo nakon mog porođaja 2015. godine me je šutnuo u stomak i tada sam tražila pomoć, ali sam se povukla u strahu da ne ostanem sa detetom na ulici. On mene vređa i maltretira pred detetom! Ja to više ne mogu da trpim. Svakakve stvari su mi padale na pamet da uradim sa sobom zbog tog monstruma, čak i da se ubijem, ali to je neodgovorno prema detetu. Dete je najvažnije", ispričala je Dragana.

Dragana je nastavila, vidno potresena, da nam prepričava detalje agonije kroz koju je prolazila.

"Trpela sam i izbacivanje iz stana i bacanje stvari. Poslednji put kada sam ga prijavila bila je situacija takva da sam se za život uplašila. Lupao mi je na vrata od kupatila, hteo da ih razvali i udario farmerkama jer je mislio da od toga ne ostaju modrice. O uvredama kao što su: "prostitutko", "kurvo", "ološu", "marš napolje iz stana", "umrećeš gladna bez mene" ne želim ni da govorim. Za sve ću da dostavim dokaze, samo se nadam da će moje dete iz ovoga izaći bez trauma, to mi je najbitnije. Poslednji put mi je pretio da će me baciti sa šestog sprata zajedno sa jednim drugom koji zna za probleme sa Sinišom", završava u suzama Dragana.

