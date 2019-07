OČAJNA MITROVA JAVNO POKAZALA SVA ZVANIČNA DOKUMENTA! Siniša hoće da joj uzme i pare i sina: Davaće 20.000 MESEČNO da bi naslednika videla ŠAKU PUTA? Evo zašto! (FOTO)

Otkako je napustila "Zadrugu 2", Dragana Mitar je u neviđenom paklu. Prvo je bila bitku sa Sinišom, njegovom ljubavnicom i zvaničnim razvodom, a sada će izgleda morati još žešće da zasuče rukave, kako ne bi izgubila sina.

Naime, Dragutinović je poželeo da bude jedini staratelj nasledniku kog je par dobio u braku. Dragana bi u tom slučaju plaćala alimentaciju od 20.000 dinara mesečno, a sina bi viđala po jednom svakog drugog vikenda.

Draganu je momentalno uhvatila panika da će izgubiti dete zbog, kako se navodi, zanemarivanja roditeljskih dužnosti zarad učešća u rijalitiju. Objavila je tom prilikom sva zvanična dokumenta i počela da moli da joj ljudi pomognu, jer više ne zna šta da radi od muke.

"Nisam imala izbora, morala sam da zaštitim sebe i dete, na ovakav način ako ništa drugo. Ne treba dete da odrasta bez majke... Ovako želim da zaštitim više dete, nego sebe. Nije dete krivo što je on takav kakav jeste. Ja verujem u sistem i to da će me država zaštititi, ali više verujem da će zaštititi moje dete. Za pomoć sam se obraćala svima. Svedoci smo svakodnevnog nasilje ovih dana... Hvala svima na podršci", poručila je ona putem društvene mreže Instagram.

