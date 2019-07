BAKA PRASE ŽIVI U STROGOM CENTRU BG, A ZA KOMŠIJE JE PRAVI ČUDAK: Potpuno je asocijalan, ne druži se sa ljudima iz kraja, a po ceo dan RADI jednu stvar, a razlog će vas ODUŠEVITI

Susedi Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, za kojim lude tinejdžeri, otkrivaju da, uprkos slici urbanog i veselog momka koju o sebi ostavlja na internet, privatno nije društven.

Bogdan Ilić, jutjuber, gejmer i zabavljač, u poslednje vreme postao idol i glavna tema mlađe populacije koja ga prati u stopu. Ilić živi u mirnom kraju prestonice nedaleko od centra.

Većina komšija zapravo nije znala da imu susedstvu stanuje Baka Prase, a u marketu radnica je potvrdila da smo na pravoj lokaciji.

"Živi ovde, odmah tu, u dolazi kod nas da kupuje namirnice i svakodnevne potrepštine, ja ga do sada nisam videla. Znam da je u komšiluku jer mi je koleginica rekla da zna ženu koja stanuje istoj zgradi kao i on, drugačije za to ne bih ni čula. Mada iskreno, ja ga ne pratim i ne znam puno o njemu, nije mi zanimljiv", rekla je devojka.

Stariji gospodin je zbunjeno priznao da je čuo za pseudonim Baka Prase, ali da iako svakodnevno o njemu sluša od naslednika, on zapravo ne razume kako novije generacije od društvenih mreža zarađuju novac.

"Čuo sam za njega i nije mi jasno čime se bavi i kako zaraduje, ali čak ga i moja deca prate. Nisam ga sreo nigde, da jesam, po deci bih znao, mora da bi se oduševili", rekao je on, dok su dva momka koje smo sreli u parku odmah znali o kome je reč, ali su dodali da on ne provodi vreme sa komšijama, već u teretani.

"Baka Prase, ono što ja znam od ljudi iz kraja jeste da je potpuno asocijalan. Ne druži se sa ljudima iz kraja nije sve baš kako deluje na Jutjubu. Sretao sam ga više puta, ali samo u teretani. Vidim da ga mladi baš vole, oduševe se kad ga ugledaju sigurno da ga prate. Drži telefon u ruci uvek, po ceo dan je na tim društvenim mrežama, a i što da ne kad očigledno dobro ide.

"Otac mu je sveštenik i vižam ga tu u kraju, verovatno da ga obilazi.

Tog mladića ne viđam, ali znam kako izgleda zato što moj sin svakodnevno gleda njegove snimke. Čula sam i da živi blizu, ali čudno je da ga zaista nikad nisam videla. Možda se hrani zdravo i ne voli brzu hranu", rekla nam je radnica u kiosku brze hrane.

Ljudi koji žive i rade u zgradama u blizini Ilićevog doma kažu da će poznatog komšiju pre sresti na Jutjubu nego na ulici, u prolazu ili marketu. Kažu da i kada izlazi iz kuće glavi skoro uvek ima kačket da bi ga prepoznali jer na svakom ćošku vrebaju tinejdžeri koji žele selfi ili autogram. Očigledno da je popularnost ovom dvadesetedvogodišnjem momku došla brzo i nenadano, pa se, po rečima komšije, može shvatiti da u njoj ne uživa u potpunosti.

