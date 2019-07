ANASTASIJA UZ DRUGARICU DOK JOJ MUŽ OTIMA DETE: Siniša, ostavi sina Dragani! Svakom detetu je najbolje uz majku!

Anastasija Buđić, članica grupe Models, dobra je prijateljice Dragane Mitar, i prisustvovala je njenom venčanju sa Sinišom tako da ju je cela drama veoma pogodila situacija oko razvoda i nasilja.

"Potresla me je njena ispovest kao i većinu u Srbiji. Bila sam na njihovoj svadbi. Sinišu znam preko Dragane, ali normalno je da svoju drugaricu podržavam i da sam na njenoj strani. Po meni svaka majka treba da bude sa detetom i žao mi je kada dođe do razdora porodice. Nadam se da će se se ovo sve završiti srećno po sve aktere ove priče i da će svi biti srećni na kraju i nastaviti svoj život u miru, ako je to moguće", rekla je Anastasija.

"Sve u svemu sam podrška svojoj drugarici i biću uz nju dok prolazi kroz težak period. Prijateljska podrška je uvek dobrodošla i značajna", dodala je Anastasija.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/Espreso/Foto Printscreen

