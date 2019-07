TADA MI JE KOSA OSTALA U VRATIMA! Dragana Mitar zgranula Srbiju: Mi smo otrčali i zaključali se... Dete mi je VRIŠTALO, a on je UDARAO IZ SVE SNAGE!

Dragana Mitar otvorila je dušu pa naočigled cele Srbije progovorila o turbulentnoj vezi, a zatim i braku sa Sinišom Dragutinovićem, s kojim je dobila sina. Međutim, kada je otkrila da je mališan u jednom trenutku bio svedok žestoke svađe mame i tate, mnogi su ostali bez reči.

"Bila je to burna svađa, gde smo se mi svađali u dnevnom boravku. Joca je spavao u spavaćoj sobi, a ta buka ga je probudila. Posvađali smo se zbog telefona, ja sam njegov telefon bacila, a on je potrčao za mnom i Jovanom, a mi smo se sakrili u kupatilo. Kosa mi je ostala u vratima u toj trci", pričala je ona u specijalu voditelju Darku Tanasijeviću, pa nastavila: "On je nasilno udarao u vrata, a mi smo se zaključali u kupatilo. Joca je vrištao. Ja sam se leđima naslonila na vrata, a on je udarao. Nekoliko dana nakon toga, ja sam Jovana uzela i otišla u drugi stan, a on kao samo da je to želeo. Onda je on meni donosio cveće i izvinjavao mi se", šokirala je mnoge ona.

