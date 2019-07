BRENA TRAŽILA 2 INJEKCIJE ANESTEZIJE, STISLA ZUBE PA REŠILA VELIKU MUKU: Kukala je i zapomagala, ruke su joj se tresle, ali nije posustala!

Lepa Brena nedavno je rešila veliku muku koju joj je predstavljao dotrajali silikon u usnama, koje je sada zamenila razgradivim hijaluronom, otkriva Kurir.

Nije sve, međutim, prošlo tako sjajno i bajno. Trebalo je istrpeti nesnosne bolove prilikom intervencije koja se izvodi u lokalnoj anesteziji.

foto: Ana Paunković

Brena je, kažu nam, jedva izdržala vađenje silikona i tražila je od lekara da joj daju troduplu dozu narkoze, koja joj nije baš puno pomogla.

"Njena gornja usna je stvarno loše izgledala. Vremenom su se pojavila kvržice, pošto se taj silikon nakupio na jednom mestu i baš se primećivalo. Inače se to dešava posle otprilike pet i više godina, pa je neophodna intervencija. Mislim da u Breninom slučaju prethodni hirurg nije dobro obavio posao. Ona je još pre dva meseca bila kod našeg hirurga, pitala ga je da li postoji neki manje bolan način da se reši silikona. Plašila se, čula je da vađenje silikona iz usne mnogo boli. On joj je objasnio da nema drugog načina i da, ako želi da lepše izgleda, mora da skupi snagu", kaže nam izvor.



Posle nekoliko nedelja najveća zvezda bivše Jugoslavije zakazala je intervenciju, ali je zatražila jaču dozu anestezije.

foto: Youtube screenshot

"Pre početka vađenja rekla je doktoru da joj da dve injekcije anestezije, što je on i uradio. Kad je počela intervencija, Brena je kukala i zapomagala, žena je bila bleda od bolova, ruke su joj drhtale. Molila je lekara da prestane sa intervencijom. Onda joj je on dao još jednu injekciju, pa je u nastavku procedure bio podnošljiviji bol. Kad se sve završilo, Brena je rekla hirurgu 'nikad više' i pitala ga šta sme da pije od lekova. Posle dve nedelje je došla ponovo i onda smo joj ugradili hijaluron u usne. To je mnogo bolje rešenje jer se posle šest meseci ta materija u potpunosti apsorbuje u telu, tako da može ponovo da se ubrizga. U svakom slučaju, Breni će se ispuniti želja jer više neće morati da vadi strano telo iz usana", rekao je naš sagovornik, povodom čijih navoda smo kontaktirali sa Breninim pi-arom, od koga smo dobili sledeći komentar:



"Brena ne komentariše takve stvari."



I Viktor Živojinović prati mamu kad je reč o ulepšavanju, pa kako je Kurir pisao pre sedam dana, Brenin naslednik je išao na liposukciju.

Naime, Viktor je smršao čak 50 kilograma, ali je tek pomoću ove operativne metode doveo liniju do savršenstva. On više od godinu dana drži rigoroznu dijetu i naporno vežba, ali je ipak morao da potraži pomoć stručnjaka.

foto: Instagram, Dragan Kadić

Povećala i jagodice

Pre tačno tri godine Lepa Brena je poslednji put radila generalni remont lica. Osim zatezanja lica botoksom, što inače često radi, tada je ubrizgala u jagodice hijaluron, koji i danas dobro izgleda.

foto: Printscreen Instagram

- Brena je u julu bila u ordinaciji kod poznatog beogradskog estetskog hirurga kako bi zakazala termin za popunjavanje jagodica. Želela je da to uradi sredinom avgusta, ali joj je hirurg objasnio da posle intervencije ne može da se sunča, pa su joj zakazali za sredinu septembra. Brena je prošli put stavila jedan kubik hijalurona u obe jagodice, a sada će ubrizgati duplo više - rekao je tada naš izvor.

I Seve izvadila silikone

Severina Kojić povećala je usne silikonom još krajem devedesetih, ali ih je popravljala pre nekoliko godina.

foto: Printskrin / You Tube

Njen osušeni i graškast izgled usana pre njenog koncerta u Beogradskoj areni pre deset godina opravdao je Severinin nekadašnji menadžer Tomica Petrović. On je rekao da su se pevačici usne osušile od pevanja i dodao da Seve ne voli javno da priča o estetskim zahvatima.

- Da je povećavala usne, otkrila je pre nekoliko godina - ispričao je tada Tomica.

Na snimcima sa tog nastupa vidi se veliki rez koji Seve ima na usni.

Kurir.rs/I. Ercegovčević, N. Mijušković/Foto: Marina Lopičić

