BRAT JU JE ŠAMARAO, MISLIO JE DA ĆE DA BUDE SKITNICA! A Lepa je uspela, pa prvo OBUKLA MAJKU, a tek da čujete šta je za pokojnog oca uradila: Pevačica otkrila OGROMNE PORODIČNE TAJNE!

Lepa Lukić otvorila je dušu pa zašla u najintimnije porodične priče, o kojima je inače mudro ćutala. Kako se navodi, iako je gorela od želje da postane pevačica, nije mogla ni da sanja koliko će velika da postane. Zbog te želje brat je umeo i da je udari, ali ona je svakako "gurala" svoje.

"Nikada nisam bila svesna da ću postati ovo što sam danas. Više puta je meni moja pokojna majka, kada smo sedele same i pile kafu, govorila: 'Bože Lepava, da li si sanjala da ćeš ovo da postigneš?', ja kažem: 'Majko, nisam ni u snu'. Svi su mi branili, majka nije, ali ona je morala da sluša sina, jedinu mušku glavu u kući. On mi nije dao da pevam. Mislio je da ću ja pevati po nekim prčvarnicama, pijanci će da me drpaju, počeću da pijem", počela je Lepa svoju šokantnu priču, pa je nastavila prisećajući se raznih scena sa bratom.

"Brat je mislio da ću biti skitnica. Dobijala sam šamare od njega. Dobijem šamare, ali opet idem na audicije i bivam primljena", bila je iskrena ona.

Pesmu "Od izvora dva putića" uspela je da snimi tek kada je on otišao u vojsku. Od novca koj ije zaradila kupila mu je odelo, pa ga poslala tam ogde je služio rok. Bio je oduševljen, jer je sestra postala zvezda u međuvremenu.

Na pitanje šta su sve Lepoj nudili bogati udvarači da bi bila sa njima u vreme njene ogromne popularnosti, ona je rekla:

"Pa nudili su mi čak da mi prepišu i kuće i sve da mi daju, ali da ne pevam više, da budem samo njihova. Ja to nikada nisam htela da prihvatim, jer ja volim da je partner lep, a da bude pre siromah, nego bogat. Ja volim samo obične ljude, nikada nisam bila u vezi sa budžovanom. Momke nisam upoznavala po kafićima, više na turnejama. Jednog sam upoznala čak u Australiji i bila sam sa njim pet godina", rekla je Lukićeva u "Glamuru" i dodala: "Bila sam verna muškarcima, ne volim da varam, ali kad prevarim, idem dalje. Bio je jedan jako bogat u Minhenu, ali meni se nije sviđao. Ja sam probala, ali nije išlo sa moje strane. Hteo je sve da mi da. Ma ceo Minhen da mi je dao, ne bih ostala sa njim", kaže Lepa, koja iza sebe ima tri braka.

Sa prvim većim parama od nastupa skućila je svoje najbliže i pobrinula se da imaju sve što do tada nisu imali.

"Kada sam zaradila prve pare, ja sam obukla svoju majku, pa sam onda ocu, koji je poginuo kada sam ja imala dve i po godine, podigla spomenik. Posle 30 godina sam mu podigla večnu kuću. Toliko sam plakala kada sam mu podizala spomenik."

Lepa se dotakla i teme o kojoj nerado priča, a tiče se kockanja:

"Neka me prizivaju, trošim svoje. Što da ne? Ne može Lepa samo da peva i da spava. Meni je dosadno. Samo pevaj, spavaj i kad ustaneš ne znaš gde ćeš od sebe. Tražim negde da se zabavim, ne varam nikoga. Nisam vaćaroš, imam primanja i svoju profesiju. Bojim se da li će ostati 1.000 evra kada umrem koliko sam široke ruke. Nisam luda da ostanem bez kuće, imam deo para sa kojim mogu da se kockam. Imam četvorosoban stan, mogu da se obadam po njemu."

