KARLEUŠA ĆE PUĆI OD MUKE, NE ZNA ŠTA PROPUŠTA! VRANJEŠ KUPUJE VILU OD MILION € U ATINI: 5 spavaćih soba, 2 kupatila, ogromna terasa, a za ovim će JK najviše žaliti

Ognjen Vranješ se pre dva meseca iz Belgije, gde je igrao fudbal za Anderleht, vratio u Atinu, a sad već kupuje vilu s pogledom na more.

Fudbaler koji je u žižu javnosti dospeo nakon afere s malom od velikog skandala - Jelenom Karleušom odlučio je da se skući u Grčkoj, gde je i ranije živeo, dok je igrao za tamošnji FK AEK. U voljeni klub se nedavno vratio na velika vrata i sada definitivno želi da tamo svije porodično gnezdo.

- Ognjen je rešio da promeni život iz korena. Nema više ludovanja, smirio se i odlučio da se posveti karijeri, ćerki i sebi. Grčka je njegova omiljena zemlja gde ima dosta prijatelja. Jedan od njih mu je predložio da kupi vilu na obali mora. Ideja mu se dopala i već je angažovao agenciju za prodaju nekretnina, koja radi na tome da mu pronađe dom po njegovoj želji. Ognjen odlično zarađuje i u planu mu je da kupi kuću kojoj pogled puca na more. Važno mu je da ima minimum pet spavaćih soba, jednu dečju za njegovu naslednicu, veliki dnevni boravak, dva kupatila, ogromnu terasu - priča naš izvor i tvrdi da je Vranješ spreman da za ovu investiciju da čak i milion evra.

- Smatra da je to pametno uložen novac. Vila koju kupuje je skupa, ali će mu se svaki evro uložen u nju isplatiti. On voli da uživa, a lokacija koju bira jedna je od najlepših u Atini. Eto, Jelena da je bila pametna, uživala bi s njim, kao i što jeste uživala dok su bili zajedno, jer joj je on ispunjavao sve želje i kupovao razne krpice. Još je slobodan strelac, i od afere sa JK nije imao nijednu devojku. Sada mu je važno da do kraja septembra kupi vilu, a onda će organizovati žurku za pamćenje o čemu će svi mediji da bruje, posebno u Grčkoj, gde se svaki dan piše o njemu - završava izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa sportistom, ali on nije odgovarao na naše pozive i poruke.





