SRPSKA ESTRADA STREPI DA ĆE PROPEVATI IZ ZATVORA! U Velikom bratu su bili nerazdvojni, a evo šta sad Lepa Lukić kaže o Bokiju 13!

I ako su donedavno mnogi predstavnici domaće estrade negovali otvoreno blisko prijateljstvo sa Bokijem 13, mnogi od njih ga nisu ni spomenuli javno nakon što je objavljena vest o njegovom hapšenju i reketiranju u kojem je uzeo 1,5 miliona evra.

foto: Printscreen Youtube/La Verita

Podsetimo, Bojan Jovanovski, kako glasi zabavljačevo pravo ime, već mesec dana je pod istragom zbog navodnog reketiranja, odnosno iznude novca u visini od osam miliona evra.

Kao što je već poznato, između ostalih, i Lepa Lukić bila izuzetno bliska prijateljica, a danas je upravo ona jedna od retkih koja pristaje da nadugo i naširoko da govori o Makedoncu.

- Ja Bokija poznajem devet godina. Upoznala sam ga kad smo oboje učestvovali u rijalitiju "Veliki brat". Od tada se čujemo i viđamo ponekad. Bila sam na otvaranju njegove televizije u Makedoniji, a nekoliko puta mi je sredio i tezgu za Novu godinu. Poznajem ga kao veoma finog momka, mogu sve najbolje da kažem za njega. E, sad šta je to bilo i šta je on uradio da ga uhapse, to pojma nemam - izjavila je pevačica, prenose beogradski mediji pisanje Stara.

- Čujem da se neke pevačice plaše da on iz zatvora progovori, ja nemam pojma šta bi on rekao za njih. Veštački se diže tenzija. Iskreno, o njegovom hapšenju ne znam ništa, čujem iz medija i to je sve! - zaključila je Lepa.

foto: Printscreen Youtube/La Verita

Kurir.rs/Star/Foto Damir Dervišagić/Printscreen

