BOKI 13 ŽIVEO U BLUDU I LUKSUZU, A SADA U ZATVORU ZAPOMAŽE I PRIMA INJEKCIJE ZA SMIRENJE: Očajni Jovanovski zapretio: Vodite me u ludnicu ili ću propevati o Zaevu!

Uhapšeni makedonski voditelj Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, traži da ga iz zatvora prebace u ludnicu, saznaje Kurir.

Naš izvor blizak istrazi velike afere "reket", koja već danima potresa Severnu Makedoniju, ali i region, otkriva da je Jovanovski iz pritvora zapretio da će izneti krucijalne dokaze protiv severnomakedonskog premijera Zorana Zaeva ukoliko ga u naredna tri dana ne premeste u zdravstvenu ustanovu.

Injekcije za smirenje



foto: Instagram

- Ekipa Hitne pomoći svaki dan zbog njega dolazi u skopski zatvor Šutka. On se non-stop žali da mu nije dobro, lekari ga redovno pregledaju, daju mu injekcije za smirenje... On je ovih dana poslao preteću poruku državnom vrhu Severne Makedonije. On, naime, zapomaže da ga premeste na psihijatrijsko odeljenje bolnice i dao im je rok od tri dana da to urade, jer tvrdi da će u suprotnom izneti čvrste dokaze o umešanosti Zaeva i njegovih saradnika u višemilionsku korupciju - priča naš izvor iz Skoplja.

Afera "reket" i dalje kao cunami trese region, a sve su prilike da će istraga dovesti do državnog vrha Severne Makedonije. Boki 13 je uhapšen zato što je reketirao biznismena Jordana Kamčeva, kojem je prvo tražio osam miliona evra, zauzvrat mu nudeći slobodu koju je trebalo da mu obezbedi specijalna tužiteljka Katica Janeva, štićenica premijera Zaeva i voditeljeva drugarica. Ipak, 20. februara ove godine kontroverzni voditelj je od biznismena dobio milion i po evra, a Kamčev je 4. marta oslobođen. Boki 13 je ubrzo uhapšen na graničnom prelazu Bogorodica s Grčkom i još je u skopskom zatvoru.

Dokazi na sigurnom



Snimak na kojem preuzima novac i sa svojim saradnikom Zoranom Milevskim, koji je takođe uhapšen, odnosi ga u torbi "luj viton" objavio je italijanski portal Laverita. Kako smo već pisali, sumnja se da je torba "luj viton" sa 1,5 miliona evra završila kod Zorana Bašanovića, savetnika Zorana Zaeva, a da je sve otkriveno jer je u njoj bio ugrađen GPS.

foto: Dragana Udovičić

Boki 13 je još tokom saslušanja u policiji zapretio da protiv makedonskog državnog vrha ima dokaze, koji su, ukoliko mu se nešto dogodi u zatvoru, na sigurnom i na više adresa.

Mediji o raskošnom domu Bokija 13 Čovek bez zanimanja, a živi u luksuzu Makedonski mediji objavili su fotografije raskošnog doma u kojem je živeo Boki 13 i postavljaju pitanje kako je moguće da državni organi nisu primetili ovaj luksuz bez legalnog pokrića. Kako navode, Boki 13 nije imao ni završenu školu, ni zanimanje, niti račun u banci. Fotografije otkrivaju da je kontroverzni voditelj živeo na visokoj nozi i podsećaju da je u njegovu kuću dolazila i specijalna tužiteljka Katica Janeva, koja tek treba da da iskaz o svojoj ulozi u ovoj aferi. Kako je objavio portal Vecer.mk, luksuzni stan Bokija 13 nalazi se u kompleksu u skopskom Volkovu, u kojem živi makedonska elita. foto: Printscreen - Boki 13 se nije ustručavao da pokaže da je sve u ogromnom stanu dragoceno do najsitnijih detalja. Jednom prilikom na jednoj od fotografija na kojoj pozira u dnevnoj sobi napisao je: "Stil vam pokazuje karakter... Za dobar stil ne treba novac, već veština i stav" - piše makedonski portal.

Kurir.rs./ Foto: Privatna arhiva

Kurir