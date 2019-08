POLICIJA PRONAŠLA ŠOKANTNE PORUKE U TELEFONU BOKIJA 13: Voditelj u vezi sa srpskim političarem?! Našli i EKSPLICITNE fotografije i dva video snimka

U telefonu uhapšenog makedonskog voditelja i bivše rijaliti zvezde Bokija 13 policija je pronašla šokantnu prepisku sa jednim srpskim političarem.

Pronađene su čak i eksplicitne fotografije njihovog intimnog druženja i one su sada u posedu istražnih organa u Skoplju, koji utvrđuju da li veza voditelja i srpskog političara ima veze sa aferom "Reket", koja danima trese Severnu Makedoniju.

- Policijski inspektori koji su uhapsili Bokija 13 i oduzeli mu telefon bili su bukvalno šokirani kada su videli čega sve ima u njemu. Između ostalog, pronađen je ogroman broj poruka koje je voditelj razmenio sa političarem iz Beograda, a uz to i nekoliko fotografija i dva video snimka - otkriva sagovornik iz Skoplja, uključen u istragu.

CRNO NA BELO

Kako objašnjava izvor, neke od poruka koje su razmenjivali Boki 13 i političar datiraju iz dana koji su prethodili njegovom hapšenju.

- U jednoj od tih poruka Boki 13 najavljuje da će u najskorijem roku doći u Srbiju i da jedva čeka da se vide, a političar mu odgovara da je i on nestrpljiv da se što pre sastanu - navodi sagovornik lista Srpski telegraf.

Radi se, inače, o srpskom političaru koji često putuje i objavljuje slike sa različitih destinacija, a pre nekoliko meseci objavio je na društvenim mrežama sliku upravo iz Skoplja.

foto: Printscreen Youtube/La Verita

U Makedoniji je afera "Reket" danima glavna tema, nakon što je Boki13 (Bojan Jovanovski) uhapšen, pošto je od jednog biznismena uzeo milion evra kao deo sume od osam miliona evra, za koju bi mu izdejstvovao da se obustavi postupak protiv njega.

Italijanski mediji objavili su čak i snimke odnošenja novca u torbi luj viton. Na snimcima se čuje i glas glavne makedonske tužiteljke Katice Janeve, koja je u međuvremenu podnela ostavku, a makedonski mediji objavili su mnogobrojne dokaze o bliskim vezama sa premijerom Zoranom Zaevim, potkrepljene zajedničkim fotografijama.

Bivši načelnik beogradske policije Marko Nicović smatra da je Boki 13 zapadni projekat, odnosno da radi za njihove obaveštajne službe, te se bilo kakav blizak odnos s našim političarem može završiti pogubno po državu.

- Tako da je zasigurno u vezi sa našim političarem kako bi odradio posao za obaveštajnu službu. Uveren sam da on ima ulogu da izvuče informacije ko, gde, sa kim i šta. Nebitno da li je to političar iz vlasti ili opozicije - objasnio je on.

foto: Dado Đilas

JAVNOST PAMTI

Boža Spasić, bivši obaveštajac, objašnjava da je za Bokija 13 sve posao, nema tu ljubavi.

- Naša javnost pamti da je pre desetak godina Boki na ovom prostoru bio poznata medijska zvezda. U ono doba mi nismo imali u Beogradu takvu ličnost koja je javno prikazivala sasvim drugačiju stranu života, neobičnu, pa oblačio se kao žena. I već tada je privukao pažnju raznih obaveštajnih službi, shvatili su da se preko njega može ucenjivati i približiti političarima i raznim drugim ljudima od uticaja u Srbiji. Stoga nije nikakvo iznenađenje ta vest, koja kruži ovim prostorima, to da je on u vezi sa jednim našim uticajnim čovekom koji se bavi politikom. Kod Bokija 13 ne treba to shvatiti kao neku ljubavnu vezu, verovatno je u pitanju posao - kaže on.

(Kurir.rs /Srpski Telegraf)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir