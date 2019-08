GOGA SA SINOM OSTAJE U CRNOJ GORI DO SEPETEMBRA! Kako li će Uroš reagovati? Pevačica objasnila O ČEMU SE RADI!

Goga Sekulić otkrila je da ima u planu da sa sinom ostane u Crnoj Gori do septembra. Kako kaže, Uroš dolazi kod njih kad god da mu se za to ukaže prilika od brojnih poslovnih obaveza, te njena odluka nije znak za bilo kakve trzavice među njima.

"Tata je bio i opet će doći, da nas poseti. Mi se uklapamo kako nam mogućnosti dozvoljavaju! On ima dosta obaveza oko sporta i Akademije koju drži u Cirihu", ispričala je Goga, te zaustavila sve gradske priče.

"Sestra i ja smo po mesec, dva godišnje provodile u Crnoj Gori, to je bila oduvek moja baza. Isto to želim i za svog sina, tako da ćemo ostati do septembra ovde", ispričala je u "Premijeri" pevačica.

