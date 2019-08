GOGA SEKULIĆ ŠOKIRALA PRIZNANJEM: Svet se srušio na mene zbog Duška Šarića, ostajala sam bez tezgi! A onda je spomenula Cecu, JK i Daru Bubamaru! ŠOK!

Pevačica Goga Sekulić je kao i uvek bez dlake na jeziku otvoreno pričala o svom životu. Osim lepih stvari koje su joj se u poslednjoj godini desile, pevačica nam je otkrila koliko puta je ni kriva ni dužna stradala samo što je bila nečiji prijatelj.

Naime, Goga se za početak pohvalila prvim zajedničkim letovanjem sa sinom i mužem, pa nam otkrila kako su se provodili i kako se naslednik ponašao.

- Bogu hvala, dočekala sam da letujem sa sinom. To je najlepši osećaj na svetu. Najvažnije mi je bilo da odmalena navikne na more i zbog disanja i zdravlja uopšte.

Smetaju li ti komentari na račun tvoje linije nakon porođaja?

- Komentari su oprečni od onih "opusti se, tek si se porodila" do onih "jaoj, kako možeš da imaš stomačić i celulit". Ranije bih se nervirala zbog takvih komentara jer sam temperamentna, a sada kažem "da, imam i celulit i stomačić, ali najvažnije od svega, imam sina".

Uroš je sportski tip, da li te tera da treniraš kako bi vratila liniju?

Uroš je fanatik kada su treninzi u pitanju. Čim sam se porodila, rekao je: "Sad moraš da treniraš", ali je doktor bio taj koji je rekao da mogu kardio-vežbe bez trbušnjaka i čučnjeva. Uroš se složio, ali vidim da mu to smeta, ali bože moj, prioritet je sin.

Na estradi je glavna nedoumica kod tvojih koleginica kako je Goga smuvala 15 godina mlađeg frajera? Hoćeš li da im odaš tajnu?

- Uroš je težak muškarac, sa nama se sve desilo spontano. Nisam znala na početku da je mlađi 15 godina. Kada sam saznala koliko ima godina, bilo mi je neprijatno. Međutim, bili smo iznad predrasuda. Važno je kako se osećate, a ne koliko godina imate. Previše se one opterećuju udajom, zato većina koleginica ostaju same. One druge koje se previše opterećuju parama i izgledom gube i onog muškarca kog imaju.

Nedavno si bila gost na rođendanu sina Duška Šarića. Da li si imala problema zbog toga što nisi krila da si njihov prijatelj?

- On je bio na krštenju mog sina i ja sam kod njih. Mi smo prijatelji. Rođena sam u Pljevljama i jednostavno oni su naši zemljaci. Kada se desilo to sa Darkom Šarićem, celokupna javnost se srušila na mene. Rekla sam i tada, a i sada, to su moji prijatelji i ne odričem ih se tako lako. Imala sam dosta neprijatnosti zato što sam njihov prijatelj, ljudi su me mrzeli bez ikakvog razloga. Dešavalo se da mi ne daju tezgu, uz obrazloženje menadžeru: "E, pa to je Šarićeva drugarica". Gazde diskoteka koji nisu bili dobro sa njima nisu želeli da pevam kod njih.

Da li Šarići daju veliki bakšiš?

- Ja kod prijatelja na proslave ne idem sa namerom da zaradim novac. Sve ide spontano. Niko te ne tera da pevaš. Ti si gost, dođeš da uživaš i, ako želiš, uhvatiš se za mikrofon. Kada sam gostovala kod njih u klubovima, momci su me maksimalno ispoštovali, i ne samo mene nego i moje kolege.

Dosta se spekulisalo o tvom odnosu sa Cecom Ražnatović. U kakvim ste sada odnosima?

- U jednom momentu su nam se putevi razišli. Nakon gubitka bivšeg supruga, okruženje koje me je uvalilo u sve to kumovalo je i mom odnosu sa Cecom. Neko je iskoristio moju ranjivost kako bi narušio Cecin i moj odnos. Nas dve se nikada nismo svađale, samo smo prestale da idemo jedna drugoj na slavlja.

Posle 15 godina pomirila si se sa Jelenom Karleušom. Kako ste zakopala ratne sekire?

- Kada sam snimala spot za novi verziju "Seksi biznismena", poslala mi je preko naše zajedničke stilistkinje Marine cipele i čizme. Prijatno sam se iznenadila. Nije me kupila cipelama, nego gestom. Pre 15 godina smo bile drugačije obe, nismo mogle da dočekamo nedeljnik da izađe da se izvređamo, nego smo se preko dnevnih novina svađale. Našoj svađi su doprineli ljudi sa strane, bila sam mlada i luda, a sada je drugačije.

Kako komentarišeš seks-afere Dare Bubamare?

- Ako ona misli da je to ok, nemam ništa protiv. Ja volim njenu energiju i iskrenost, ali da meni tako nešto izađe, otac bi me se odrekao preko novina.

