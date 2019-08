BIVŠI SVEKAR POZNATE PEVAČICE ULAZI U RIJALITI DA RASKRINKA ESTRADU: Suma koju će dobiti je BASNOSLOVNA, a ima samo jedan USLOV!

Zoran Ramović tri decenije je estradni menadžer, a prema saznanjima, u novu sezonu rijalitija ulazi kako bi raskrinkao prostitutke.

On je svih ovih godina govorio da rijaliti nije za njega i da se ne vidi u zatvorenom prostoru, a ove godine odlučio je da debelo naplati sve informacije koje ima i konačno prihvatio ponudu produkcije, kako kaže izvor.

Izvor objašnjava da je Ramović uz obećanje da će uništiti pola estrade sa produkcijom ugovorio honorar od 60.000 evra.

foto: Printscreen

"Koliko je Zoran opasan lik, jasno je po tome što je brže nego iko uspeo da ugovori toliko veliki honorar. Osim što je zvezdama ugovarao nastupe, on je veoma blizak prijatelj pevačica, na primer Cece i Jami. Budući da je bivši svekar pevačice Goge Sekulić, gledaocima će biti zanimljivo da saznaju detalje iz folkerkinog braka. Osim toga, više od dve decenije družio se sa Mirom Marković Milošević. Jednostavno, nema toga što on ne zna, ne samo sa estradne već i sa političke scene. On će otkrivati jednu po jednu veliku aferu i to će ga gotovo sigurno dovesti do samog finala", kaže izvor i navodi da je, osim paprenog honorara, imao uslov i da produkcija spreči bilo kakvo uključenje njegove žene u rijaliti.

"Budući da je dugo u skladnom braku, Ramović je tražio da produkcija na sve načine zaštititi njegovu porodicu. Zahtevao je da spreči da se njegova žena uključi u program ili pojavi u vili. To ne čudi, kada se uzme u obzir i to da je najavio da će u rijalitiju imati s*ks. Kažem vam, čovek je lud skroz i napraviće haos", zaključuje izvor.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Alo, Foto: Printscreen/Youtube

