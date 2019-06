GOGA PROGOVORILA O VELIKOJ NEPRIJATNOSTI! Pomešali su me sa jednom devojkom i UHAPSILI! Svi detalji drame sa ciriškog aerodroma: Tada je zaradila OPASAN NADIMAK!

Goga Sekulić javno je progovorila o velikoj neprijatnosti koja joj se svojevremeno dogodila na ciriškom aerodromu. Naime, nju su pomešali sa jednom devojkom, pa je uhapsili naočigled svih.

"Bila je neka provera za automobile. Vozilo koje sam kupila nije bilo legalno, pa su me bili uahpsili tada. Ali to je bila samo rutinska kontrola", ispričala je ona u jednoj emisiji, dok je objašnjavala da faktički nije imala "problema sa zakonom".

Međutim, kada su je upitali za izvesnu "noć koju je odležala", otišla je u malo veće detalje svoje intime, te progovorila o incidentu sa aerodoroma.

"To je tad bilo! 24 sata sam bila u Hrvatskoj... E, uhapsili su me i na ciriškom aerodromu! Pomešali su me sa jednom devojkom. Od tad me zovu Goga mafijašica (smeh) Zatvorili su sve one šaltere i uhapsili me pred kolegama", zaključila je Goga.

foto: Sonja Spasić

Inače, tom prilikom, otkrila je i brojne druge detalje iz svog života koje je malo ko znao. Pre svega, njeno pravo ime je, kaže, Gordana, ali je Goga zovu od malena. Nije joj krivo što se nije udala "za moćnika sa afalta Beograda" jer je ona taj moćnik, istakla je Goga. Tada, progovorila je i o sadašnjem partneru Urošu, sa kojim je dobila naslednika.

"Nisam (se udala), ali planiram da se udam! Dogovori su u toku", rekla je pevačica sa širokim osmehom na licu.

foto: Damir Dervišagić

Sa druge strane, ona je istakla da sa porodicom bivšeg supruga više nije u kontaktu, te da samim tim i ne vdii kako bi mogla da ima problema sa njima.

Od novca i stana za koji se dugo borila, pak, nije se još oprostila.

"Ne. Ne mogu se tako lako oprostiti od nečega u čemu sam, da kažemo, već 10 godina i koji sam, da kažemo, skoro već otplatila. Iako je ispalo onako malo nefer. Ali, nadam se da će se naći neko rešenje."

foto: Printscreen/YT

Tom prilikom, pevačica se dotakla i estrade, kao i svađa sa pojedinim koleginicama o kojima se dugo pričalo i spekulisalo. Ona, pre svega, tvrdi da su narkotici u njenom poslu česta pojava.

"To je za mnoge 'dobro jutro'. Kao, umesto kafe", rekla je Goga.

Jeleni Karleuši zaista je oprostila najgore uvrede, pod parolom da veliki čovek prašta ali ne zaboravlja.

"Pre više od 15 godina smo imale neke žustre svađe. Ja sam bila mlada i luda. Veliki ljudi praštaju ali ne zaboravljaju."

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Sa Cecom se, kaže, nikada nije ni svađala, uprkos gradskim pričama koje su kolale. Iz tog razloga, to prijateljstvo i nije oplakivala.

"Mi nikada nismo prekinule drtuženje, a najmanje još da plačem, zaista. Ja i Ceca smo u odličnim odnosima."

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Kada su je upitali o njenom bujnom poprsju, s velikim ponosom istakla je da od nje nema bolje i lepše.

"Iako neke koleginice pričaju da imaju najveće grudi, najlepše... ne. Tek posle mene", zaključila je Goga Sekulić.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Blic/Foto: Dragan Kadić

Kurir