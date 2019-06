GOGU SEKULIĆ MUŽ OSTAVIO SA DETETOM! USRED ROĐENDANA OTIŠAO U CIRIH! Pevačica povukla drastičan potez, a ni on joj nije ostao dužan! (FOTO)

Goga Sekulić otpratila je nevenčanog supruga Uroša Domanovića sa Instagrama da bi ubrzo i on učinio isto.

Kako saznajemo, svetski vicešampion u brazilskom džijudžicuu u utorak uveče, na svoj rođendan, iznenada je otputovao u Cirih i ostavio pevačicu sa njihovom bebom Vasilijem Andrejom u Beogradu. Iako je donedavno među njima sve izgledalo kao med i mleko, Sekulićeva prolazi kroz ozbiljnu krizu u braku.

"Sve je bilo idealno. Zajedno su boravili u Beogradu, pa su išli u manastir Ostrog da krste dete, a onda su organizovali i proslavu. Delovali su srećno i zaljubljeno, baš su bili skladni. Videlo se da se lepo slažu i dogovaraju o svemu. Međutim, nešto je puklo. On je iznenada otišao u Švajcarsku, a Sekulićeva ga je odmah posle toga otpratila sa društvene mreže. On joj nije ostao dužan, pa je uzvratio istom merom", kaže naš izvor i dodaje da se pevačica često s mužem svađala zbog posla.

"Oni su na početku veze napravili dogovor da mogu slobodno da se bave svojim karijerama. On regularno ide na pripreme i bavi se profesionalno svojom akademijom, dok je Goga prinuđena da ostane u Beogradu jer je nedavno izdala pesmu, a vratila se i nastupima. Čini nam se da je Domanoviću to zasmetalo i da je napravljena frka zbog toga. Njemu ne prija medijska pažnja jer ne voli eksponiranje, a toga je bilo dok je boravio u Srbiji. Svestan je s kim živi, ali nije se nadao da će mu to toliko smetati", kaže naš izvor.

Pozvali smo pevačicu za komentar, ali bila je nedostupna do zaključenja ovog broja.

42 godine ima Goga

27 godina ima Uroš

1 dete imaju

