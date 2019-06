INTERVJU SA GOGOM SEKULIĆ: Evo zašto je pevačica OTPRATILA svog supruga sa INSTAGRAMA! Neizvesno sve dok ne stigne sa bebom u Cirih! (KURIR TV)

Goga Sekulić otpratila je supruga sa Instagrama pa time pokrenula pravu buru među obožavaocima koji su se zapitali da li se to pevačica razvodi. Ona je došla sama na proslavu 18. rođendana sina Bobana Rajovića, a za Kurir je ispričala šta se zapravo desilo

Nakon što je to demantovala u jednoj emisiji, Goga je ekskluzivno za Kurir objasnila o čemu se zapravo radi.

"U novinama sam saznala da se razvodim, a sutra ćemo videti ja i beba kada budemo stigli u Cirih da kada budemo stigli do stana, ako ćemo ući", rekla je pevačica, a ceo intervju pogledajte u nastavku.

"Ja sam njega otpratila na Instagramu, a on je to provalio posle nekoliko dana. On je to veče otputovao, tada je imao povratnu kartu za Cirih. On je specifičan tip, zato ga i volim. Da li se vama nekada desilo da imate tatu koji putuje?", ispričala je pevačica u jednom dahu.

