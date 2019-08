CECA JEDNO NIKADA NEĆE PODELITI SA FANOVIMA! Pevačica otkrila bez dlake na jeziku: To je meni jako PRIMITIVNO!

Svetlana Ceca Ražnatović aktivan je korisnik društvene mreže Instagarm, a kako ističe, najčešće objavljuje selfije. Za razliku od brojnih koleginica, ona svojim fanovima ne daje na uvid skupe krpice koje sebi i te kako može da priušti.

"Ja na Instagramu imam najviše svojih selfija, ja nisam takva osoba koja će protežirati takve vrednosti. Meni je nešto drugo potpuno prioritet. Ja više volim da slikam ako sam na nekoj dobroj zabavi, žurki, a da ispoljavam materijalne stvari, to me ne zadovoljava... To je meni jako primitivno", iskreno je rekla za "Ekskluzivno" ona.

Na pitanje koja je tajna njene dugogodišnje karijere imala spreman odgovor:

"Ako vam se desi hit, to vas održava. Karijeru grade isključivo pesme koje će zaživeti kod publike i celog života sam gradila karijeru na kvalitetnim i dobrim pesmama. Ja sam dosta posvetila koncert starim pesmama", zaključila je Ceca.

