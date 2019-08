SVAŠTA ME PRITISLO! SVE JE POČELO KAD JE ONA UMRLA I DALJE MI SE PLAČE! Trudna Kristina Radenković u suzama otkrila kroz kakav PAKAO prolazi i zašto jedva čeka da se PORODI!

Svašta me u međuvremenu pritislo

Voditeljka Kristina Radenković u novembru na svet će doneti drugo dete, a priznaje da joj je ova trudnoća teža od prethodne.

Kristina, koja čeka sina, se nedavno vratila sa odmora u Italiji i Španiji, gde je bila sa partnerom Nikolom i ćerkom Tarom, a odmah nakon toga počela je da radi. Ipak, priznaje da joj trudnoća teško pada.

"Sad mi već postaje naporno, malo više sam se ugojila, počinje da mi smeta težina. Mada, tako je bilo i prvi put. Ipak, ova trudnoća mi je mnogo teža. U prvim mesecima osećala sam velike mučnine, povraćala sam. Kada je to prestalo, iskoristili smo priliku da odemo na more. Svi su govorili: "Imaš malo dete, nećeš imati vremena da ti bude muka. Sve će biti lakše, nećeš ni osetiti da si trudna". A desilo se sve suprotno" počela je priču Kristina.

"Svašta me u međuvremenu pritislo. Operisala sam umnjak, a taj užasni period je zapravo počeo kada mi je umrla kuca. Nakon što me je Nina napustila tri meseca nisam bila ni za šta, morala sam da pijem lekove, nastupile su mučnine... Pakao. Kada sam dobila njenu urnu slošilo mi se skroz i onda je tuga krenula da izlazi. Nas dve smo bile toliko vezane da mi se i sada plače. Baš mi nedostaje. Šesnaest godina smo bile zajedno. To mi je bilo posebno stresno na početku trudnoće, strašan udarac, i tada mi se stanje pogoršalo.

Kristina tokom svoje ispovesti za pomenuti magazin nije uspela da zadrži suze. Na trenutak je, kako se navodi, prekinula razgovor kako bi ih obrisala i došla sebi.

"Baš mi je ovo naporan period. Jedva čekam 23. novembar. Radila sam sve vreme, to mi prija. Posao me drži i ne planiram trudničko bolovanje do mesec dana pred porođaj - završila je šarmantna voditeljka.

