VRAČAROM JE ODJEKIVALA KUKAVICA, A SVAKI DAN SU STIZALE KORPE CVEĆA! Na 4. spratu u ovoj zgrada je Ceca živela pre udaje za Arkana! Evo zašto svi danas misle da je to samo MIT! (FOTO)

Kada je došla u Beograd iz Žitorađe kako bi započela život u prestonici, folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović je živela na Vračaru.

Davne 1993. godine iza sebe je imala objavljenih pet albuma, a balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović nekoliko meseci živela je kod prijateljice u jednom stanu na Vračaru.

Stan koji je Ceca kupila u Beogradu pre svog punoletstva u tom trenutku se renovirao. Ona do tada nije razmišljala o preseljenju u prestonicu jer je završavala srednju školu u Žitorađi i tamo živela. Davne 1990. godine sa prodatih 350.000 primeraka albuma "Pustite me da ga vidim", a godinu dana kasnije izlazi album "Babaroga" koji obara sve rekorde i Ceca odlučuje da od zarađenog novca kupi sebi stan na Banovom brdu. 1993. godine dolazi na ideju da se preseli u Beograd, pošto je završila srednju školu i započinje saradnju sa Marinom Tucaković i Aleksandrom Radulovićem Futom. Tog momenta počela je da renovira stan i dok je to trajalo živela je kod porodične prijateljice Dragice u Kalenićevoj ulici, ali ne kao podstanar već kao gost. Faktički to je bio prvi stan u kom je Ceca boravila, dok je već uveliko bila zvezda na prostoru čitavog Balkana.

Na četvrtom spratu na ovoj adresi i dalje je stan u kojem je Ceca provela prve dane u Beogradu. Nakon nekoliko meseci, Ceca se preselila u svoj stan na Banovom Brdu i tu je živela do udaje. Upoznaje Željka Ražnatovića Arkana 1994.godine i započinju zajednički život u Diplomatskom naselju sve do 1997. godine dok kuća u ulici Ljutice Bogdana nije bila završena. Kada smo posetili stambenu zgradu u srcu Vračara, saznali smo da se komšije i dalje sećaju kada je, tada mlada, zvezda živela u ovoj višespratnici.



"Jao dobro ste me podsetili. Uvek se svima nama ljubazno javljala i pozdravljala, a bila je prelepa. Kao anđeo", kaže jedna starija gospođa iz Kalenićeve ulice, koja je bila Cecina komšinica.

Mlađe generacije, koje žive u ovoj zgradi, ne sećaju se perioda kada se u nju doselila Ceca, ali su od starosedelaca čuli za tu priču. Mnogi su čak mislili da je to samo mit.

"Kada je snimila "Kukavica" i "Šta je to u tvojim venama" ljudi su se ispod prozora skupljali i pevali njenu pesmu. To je bilo da ne poverujete, celom ulicom je odjekivala ta pesma, cveće je svakim danom stizalo ovde u Kalenićevoj. Koliko je to bilo cveća, mislim da je mogla da otvori najveću cvećaru u Beogradu", priča gospođa koja je Ceci bila komšinica.

