KURIR STARS U SAMARINOVCU, RODNOM SELU ALEKSANDRE MLADENOVIĆ! Kad ne peva, ona zasuče rukave pa bere bostan, čisti svinjac i VOZI TRAKTOR! (FOTO)

Za selo Samarinovac kraj Žitorađe do pre neku godinu malo ko je čuo. Ali otkako je Aleksandra Mladenović postala zvezda "Granda", veliki broj njenih fanova dobro zna gde se nalazi ovo mesto sa svega 750 stanovnika.

U Samarinovcu nema mnogo domaćinstava, oko 150, ali jedno pripada porodici sve popularnije pevačice.

Plastenik koji rado održava foto: Kurir

Ekipa Kurir Starsa posetila je Aleksandrin dom. Na naše iznenađenje, i ona je bila tamo. I to na njivi. Kao što mi nismo očekivali da ćemo Mladenovićku zateći kako se bavi poljoprivrednim poslovima, tako se i ona našla u čudu kad nas je videla. Ali se istinski obradovala.



"O, došli mi moji Kurirci. Ovo je moj San Marino! Dobro mi došli", rekla je pevačica i odmah nas sprovela kroz imanje. Upoznala nas je s tatom Goranom, mamom Vesnom, bratom Aleksandrom, snajkom Aleksandrom, njihovom ćerkom Unom, bakom Radmilom i dekom Stojanom.

"To je moja Ceca Ražnatović, kad je bila mala, samo je pevala pesmu 'Cvetak zanovetak'. Ja kažem, aman, dete, imaš li ti još neku pesmu na repertoaru, a ona samo skoči sa stepenika i kaže: 'Nemam, babo' i nastavi da cvrkuće", kaže ponosna Aleksandrina baka.

Pevačica je toliko omiljena u svom selu da za nju imaju samo reči hvale. Ona nije zaboravila odakle je krenula, pa nam je odmah pokazala kako vozi traktor.



"Vrlo je lako, ajde, upadajte. Ovo je moja limuzina. Vozim bolje od Miška. Ajmo, brm-brm. Čuvajte se, Aleksandra vozi", šalila se Mladenovićka, koja ima najmoderniji traktor u selu.



"Pa to mi je ćerka kupila. Ponosan sam na nju. Čim je zaradila prve pare, odmah je mislila na svoje roditelje. Majci je kupila auto, a meni traktor", kaže pevačicin otac.

Pevačica je omiljena u svom selu Aleksandru nije sramota da radi na njivi foto: Kurir

Majka kroz suze priča kako Aleksandra i danas voli da sadi i bere bostan i dinje.



"Od malih nogu, kako je naučila da sadi lubenice i dinje, to je radila. Sad su već prošle, ali na njivi je provodila po nekoliko sati dnevno. Pevala je i sadila voće i povrće", rekla je majka.

Ovo je njena limuzina Vozim bolje od Miška foto: Kurir

Ali to nije sve. Aleksandra i sada kada dođe u selo, obavlja sve poslove u domaćinstvu.



"Nije me sramota da kažem da čistim svinjac, da plevim luk i berem paprike. Imamo sjajan plastenik i sve što treba da se pomogne, ja pritrčim. Nije me sramota jer bih se u suprotnom stidela mesta u kojem sam odrasla, a ja ga volim najviše na svetu. Za mene je ovo centar sveta i nijedna svetska sila ne može da me promeni. Srećna sam što sam uspela, ali imala sam cilj", rekla je pevačica.

Kad nam je pokazala okućnicu, pevačica nas je uvela u svoj dom, gde je već bilo servirano posluženje. I to domaće!

kuća u kojoj je odrasla Imanje porodice Mladenović foto: Kurir

foto: Kurir

