LUKAS VAN SEBE! ODGOVORIO JK BEZ DLAKE NA JEZIKU: Manje me svrbiš od ujeda komarca! Otkači se od mene I NE MEŠAJ SVETLANU U OVO, gusko jedna! (FOTO)

Jelena Karleuša nije dugo čekala na odgovor od Ace Lukasa! Malo posle poruke koju mu je poslala javno putem Instagram priča oglasio se i pevač, pa joj ljut kao ris podgovorio ne birajući reči.

"E, sad je stvarno bilo dosta! Upozorio, zamolio da prestaneš! Sad obrati pažnju! Sama si tražila! Pošto me i dalje perfidno potcenjujes, tj. pokušavaš, a uz pomoć pojedinih medija koje objavljuju samo ono što ti kazeš, evo ti objašnjenja: prvo, ovo sa nalaženjem pres materijala, dobro znaš da samo ja mogu da smislim!

Drugo, da nešto znaš, kao što ne znaš, trebalo bi da imaš informaciju da u našem gradu postoji ustanova koja se zove narodna biblioteka (raspitaj se čemu služI) između ostalog tu je arhivirana sva štampa i ona je dostupna svakom članu biblioteke! E, vidiš, kada jednom nešto kažeš javno to je uvek dostupno, a ti i tebi slični što po*erete pa pojedete, mislite da baš svi imaju kratko pamćenje i kratku pamet kao vi! Eto vidiš kako se ja svega setim, a to sve zato što sam od svakog od vas ponaosob pametniji bar po pet puta! Tako da ako ćeš da j***š toga ko je ovo smislio, to ćeš teško ostvariti jer iza svega stojim ja glavom i bradom i javno! A tebi bi bolje bilo da umesto da pretiš da ćeš nekog je*ati, obratiš pažnju ko tebe j**e, da ne bi cela zemlja posle preživljala tvoje 'moralne traume'. Rekao sam ti i upozorio te, ne glumite ovde moraliste, ti pričaš nekome o moralu, ti pominješ kriminalce, sram te bilo! Hoćeš da napišem sa koliko si kriminalaca radila ono što pretiš sada da ćeš ti nekom raditi! 'Alo bre, pokrij se ušima i kada izgovaraš neka imena ustani mirno i stoj kao da slušaš himnu! Bedo pokvarena, ti ćeš nekog da j***š! Pa moguće, jer tebe više nema ko... A sad ćeš da vidiš kako mene rade ko vola a oko tebe sve prijatelji...

Ako sam ja vo, onda gusko jedna, zatvori se u sobu i ne izlazi nigde, i zaboravi i mene i Cecu, jer znaš i sama šta sve može da se desi ako me iznerviraš! Ovo je sve malo i ništa, toga si valjda svesna! Ostavi me na miru, i ne mešaj Svetlanu u ovo! Žena nema sa ovim ništa! Dobro znaš kakav sam kad me naljute! A sada si me samo malo žacnula! Nemoj da me naljutiš, teraj se bre više u k***c, otkači se od mene, inače ti dobro biti neće! A meni možeš da pišeš šta hoćeš, sve što ti meni možeš da uradiš, manje svrbi nego ujed komarca!" napisao je Lukas u objavi na Instagramu, pa naprtavio lom na ovoj društvenoj mreži.

JK je njemu nešto ranije poručila:

"Vidi... Aco... Ovaj pres materijal od pre 10 godina koji sad objavljuješ, sigurno nisi čuvao u sopstvenoj arhivi sve ove godine. Jasn oje ko stoji iza tvojih napada, ko ti šalje članke od pre deceniju i ko doliva ulje na tvoju vatru od te 'nafte'. Je*aću ih ja kao i do sad. I da - u pravu si, ti i ja više nismo prijatelji. 'Aj' sad stani, trulo je i niko ne želi da ratuje sa tobom. Poz."

Podsetimo, Lukas i JK oštro su se sukobili na društvenim mrežama pošto je pevač stao u odbranu Cecine ćerke koju je pop diva isprozivala. On se upustio u rat od kog se sve trese posle brutalne objave sa Instagarama u kojoj se prozivaju Ceca i njena deca - naime, Jelena je prozvala prvo sve koji su došli na rođendansku žurku, a pošto joj je Lukas odbrusio, ponovo se JK oglasila tražeći da joj se Aca izvini i udarajući najniže na Cecinu ćerku Anastasiju, nazivajući je mutavom zgaženom mačkom. Karleuša je na društvenoj mreži potkačila i biznismena Dragoslava Ilića koji je u Srbiju došao kako bi proslavio rođendan, a odmah joj je na isti način odbrusio Aca Lukas, koji je prisustvovao slavlju.

