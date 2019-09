OTIŠLA SAM NA GROBLJE KAD JE PROŠLO MESEC DANA OD MAMINE SMRTI! Potresna ispovest Dine Galorini: A sad će 20 godina otkako je DALA ŽIVOT ZA KOSOVO!

Dina Galorini nije imala ni punih 7 godina kada je ostala bez majke, nekadašnje mis Jugoslavije Ljiljane Žikić Karađorđević, koja se dobrovoljno prijavila u vojsku Srbije 1999. godine i otišla na Kosovo. Ljiljana je kao pripadnik 125. motorizovane brigade upala u zasedu albanskih terorista i poginula u 42. godini, zajedno sa još dva vojnika.

Dina nije odmah znala o čemu se tačno radi, a na groblje otišla je mesec dana po smrti ove heroine.

"Ja sam saznala kad sam bila jako mala, nisam imala ni punih 7 godina. O tome sam pričala na početku rijalitija, a onda sam prestala. Nisam želela uopšte da se spominje, haos je nastao..." počela je svoju iskrenu ispovest dina, objašnjavajući da se u rijalitiju često dešava da se dirljive priče shvataju kao slabost, te da ih svako koristi kako bi nekoga namerno povredio.

"Kad je nešto bolna tema oni se svi uhvate toga da bi te povredili... Tad sam saznala, tad sam i otišla na groblje. Nisam, iskreno i kad su mi saopštili, nisam bila svesvna sve dok nisam otišla na gorblje. Posle mesec dana od mamine smrti ja sam otišla na groblje, e, tek kad sam otišla tek onda sam bila svesna i dan danas pamtim to. To je za mene bilo strašno... Od tog dana nosim maminu sliku sa sobom, čak su me pustili i u rijalitiju... Imam osećaj kao da me štiti a sad će 20 godina otkako nije živa. Srećna sam što ličim na mamu", pričala je Dina.

"Kažu da vreme leči sve. Ne. To samo postaje navika na neki način. Meni je mnogo lakše zato što ja imam svog sina Viktora pa svu tu ljubav prenosim na njega, uživam s njim, i onda... mnogo puta mi se dešavalo kad moj sin trči meni u zagrljaj da pomislim - Bože, tako bih i ja svojoj mami i onda gledam maksimalno da mu pružim i ljubavi i pažnje, što je najbitnije, jer generalno, meni je to najviše falilo", priznala je Dina.

